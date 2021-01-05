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Reuters: В Иране тестируют военные беспилотники (ФОТО)

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В Иране во время военных учений тестируют военные беспилотники

В Иране проводят военные учения, во время которых проводятся испытания военных беспилотников. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В иранском информационном агентстве Fars отметили, что вооруженные силы Ирана испытывают беспилотники, которые можно использовать в качестве бомбардировщиков, перехватчиков и в разведывательных миссиях.

Reuters: В Иране тестируют военные беспилотники (ФОТО)

«Пальцы наших героических военных находятся на спусковом крючке. И если противник совершит малейшую ошибку, вооруженные силы обязательно ответят жестко», — говорит начальник штаба вооруженных сил Мохаммад Бакери.

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Reuters: В Иране тестируют военные беспилотники (ФОТО)

В Иране функционирует крупнейшая оружейная промышленность, несмотря на международные санкции и эмбарго. Западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свой военный потенциал, хотя опасения по поводу его баллистических ракет способствовали выходу Вашингтона из ядерного соглашения.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 89

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