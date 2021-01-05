Fox News: В Норвегии произошел устрашающий оползень (ФОТО)

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В Норвегии произошел сильный оползень, в результате которого пострадали десять человек

В норвежском городе Аск, который находится в муниципалитете Эррум, произошел сильный оползень, в результате которого пострадали 10 человек, а 21 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Оползень произошел около 4 часов утра. 700 человек были вынуждены эвакуироваться из опасения новых оползней. «Я видела несколько разрушенных домов и несколько машин. Было абсолютно ужасно смотреть. Все было друг на друге и было трудно увидеть, что к чему», — сказала Дженни Миккельсен, которая живет рядом с оползнем.

«Больно видеть, как силы природы опустошили Эррум. Мои мысли обращаются ко всем, кто пострадал от оползня. Сейчас важно, чтобы службы экстренной помощи выполнили свою работ», — сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг.