В США арестовали российского хакера, — The Washington Times

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В США арестовали российского хакера Кирилла Фирсова, которого подозревают в управлении сайтом «Deer.io»

В Министерстве юстиции США сообщили, что российский хакер Кирилл Викторович Фирсов был арестован в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди. Об этом сообщает Эндрю Блейк в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Его обвиняют в управлении сайтом «Deer.io», на котором продавалась личные данные граждан США, данные международных финансовых корпораций и другий предприятий, полученные с компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением

В рамках проведения расследования ФБР совершило несколько транзакций через сайт «Deer.io», включая покупку секретных данных и паролей компании по производству видеоигр и личных данных 3649 пользователей интернет

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