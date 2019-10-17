В Китае строится первый полноразмерный авианосец

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Спутниковые снимки высокого разрешения показывают, что в Китае активно продвигается строительство первого полноразмерного авианосца. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Снимки верфи Цзяннань были сделаны в прошлом месяце и переданы Reuters независимым Центром стратегических и международных исследований (CSIS). Аналитики CSIS сообщают, что корпус авианосца должен быть закончен в течение ближайших 12 месяцев.

«Мы можем наблюдать медленный, но неуклонный прогресс по строительству корпуса. Исходя из существующих изображений можно сделать вывод, что происходит масштабное наращивание инфраструктуры», — сказал аналитик CSIS Мэтью Фунайоле.

«Трудно представить, что все это делается только для одного корабля», — добавил он.

В лондонском Международном институте стратегических исследований сообщили, что военные верфи Китая все больше внимания уделяют более крупным надводным военным кораблям, «добавляя ощущение того, что развитие китайских военно-морских возможностей может вступить в новую фазу». Министерство обороны Китая не предоставило официальных комментариев по запросу Reuters.

Напомним, ВМС Китая недавно ввело в эксплуатацию четыре больших крейсера класса «Тип-055» и первый большой вертолетоносец класса «Тип-075».