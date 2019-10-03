Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit
Великобритания призвала Европейский Союз проявить креативность и гибкость в отношении Brexit
Великобритания призвала Европейский Союз проявить креативность и гибкость в отношении Brexit после того, как премьер-министр Борис Джонсон сделал последнее предложение по соглашению в части ирландской границы, — сообщает Гай Фаулконбридж в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
«Теперь ЕС должен ответить, а также показать, что он может быть креативным и гибким», — сказал министр по вопросам Brexit Стивен Барклай.
«Мы считаем, что времени достаточно, чтобы завершить Brexit до 31 октября. Давайте покончим с Brexit», — сказал Барклай
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Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе отклонили новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения