РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото мировой истории с неожиданной стороны

Все фото »

Новости мира

03.10.2019 г.
19:24Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit
17:38В США провели успешные испытания противокорабельной ракеты NSM (ВИДЕО)
15:21Освоение «космических ресурсов»: Американский университет начал подготовку студентов к колонизации космоса
15:04В РФ из-за кризиса производитель КА-52 увольняет тысячи сотрудников, - Злой Одессит
13:55Брюссель отклонил новые предложения Британии по Brexit
11:52Трамп озвучил причины блокирования денежной помощи Украине
11:00Режим Путина рано или поздно падет, – Сенцов
Все новости мира

Аналитика

03.10.2019

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка «Исследование сферы образования в Украине: к большей результативности, справедливости и эффективности» ...
02.10.2019

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил план действий по Крыму и оккупированному Донбассу, Верховная Рада Украины запустила большую приватизацию, ...
01.10.2019

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Журналисты требуют от Зеленского уволить оскандалившуюся пресс-секретаря Мендель, а украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании ...

Последние новости

03.10.2019 г.
19:24 Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit
18:54 В Украине приняли закон, предусматривающий рост штрафов за отказ в перевозке льготников
18:34 Наемники РФ маскируют "Грады" и гаубицы на передовых позициях на Донбассе, - разведка
18:09 Такое впечатление, что это писали дети - Алена Шкрум о новом законопроекте "О столице Украины" (ВИДЕО)
18:08 СБУ блокировала деятельность преступной группировки, продавашей тяжелые наркотики несовершеннолетним
17:55 Определены пять бытовых вещей, которые нужно менять как можно чаще
17:38 В США провели успешные испытания противокорабельной ракеты NSM (ВИДЕО)
17:14 Стали известны опасные привычки, которые повышают риск заразиться простудой или гриппом
16:52 В Минсоцполитике рассказали, как заполнить электронную форму заявления на субсидию
16:29 NASA с помощью огромного «воздушного шара» отправило на край атмосферы новый телескоп
16:15 Государственное и коммунальное имущество будет передаваться в аренду на электронных аукционах
16:08 В Сеть просочилось первое фото со съемок Аватара-2
16:02 Трамп слетел с катушек: Пономарь рассказал об истерике главы Белого дома
15:42 У идиотов всегда так: Журналист рассказал, как в России украинизировали Калмыкию (ВИДЕО)
15:41 В аннексированный Крым прилетел "привет" от украинских патриотов (ВИДЕО)
15:34 Украина сегодня не готова к открытию рынка земли, - Нестор Шуфрич (ВИДЕО)
15:21 Освоение «космических ресурсов»: Американский университет начал подготовку студентов к колонизации космоса
15:14 Глава ДнепрОГА Бондаренко назвал реконструкцию аэропорта в Днепре одним из главных приоритетов на встрече с инвестором Ярославским
15:06 Анджелина Джоли призналась, что больше никогда не выйдет замуж
15:04 В РФ из-за кризиса производитель КА-52 увольняет тысячи сотрудников, - Злой Одессит
14:32 Герус лоббирует снижение «зеленого» тарифа в интересах Коломойского, - эксперт
14:29 Импорт электроэнергии из России — это поддержка оккупанта, — Кошарная
14:11 Медики рассказали, чем опасно пониженное давление
14:07 Тимошенко призвала украинских аграриев не допустить "продажу земли с молотка" (ВИДЕО)
13:56 Глава комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики обманывает украинцев
13:55 Брюссель отклонил новые предложения Британии по Brexit
13:46 В Антарктиде нашли "саркофаг с сокровищами"
13:44 Sony и Samsung больше не будут производить смартфоны в Китае
13:33 Казино, двойное гражданство, марихуана: Какие запреты разрушат в Украине
13:22 "Продажа земли - это красная линия, за которой ничего нет", - Рабинович (ВИДЕО)
13:14 Бойко пояснил, почему решили снизить порог незаконного обогащения (ВИДЕО)
12:55 Назвали причину смертельного рака крови
12:40 «Это советский рудимент»: названа причина гибели женщины-инспектора на трассе Киев-Харьков
12:37 Верещук пояснила философию законопроекта о столице (ВИДЕО)
11:57 Синоптики: В Украину возвращается дождливая погода
11:52 Трамп озвучил причины блокирования денежной помощи Украине
11:50 Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО)
11:20 В Украине "минималка" в 2020 году вырастет
11:01 Курс доллара откатывают после валютной лихорадки. Нацбанк выжидает
11:00 Режим Путина рано или поздно падет, – Сенцов
10:58 "Ненавижу это": Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине
10:36 Стало известно, сколько будет стоить техосмотр на легковое авто
10:29 Российский колумнист рассказал, сколько стоит оскорбить Путина
10:14 История со срамными делами Кивы обрастает деталями. Реакция Сети
10:09 В столице на лестнице многоэтажки отец нашел сына в петле
10:01 ТАС24 Бизнес запустил новые легкие залоговые кредиты для малого и среднего бизнеса
09:52 В "родной гавани" уже камням не рады: В Крыму жалуются на вопиющую несправедливость
09:49 Германия: Формула Штайнмайера - это только один фрагмент пазла
09:36 Балтия отказывается от российского газа
09:26 Ким заявил о запуске баллистической ракеты с подводной лодки
09:14 Война на Донбассе: Боевики понесли крупные потери (ФОТО)
08:54 Российская экономика идет ко дну
08:51 Появился скандальный нюанс о переговорах Зеленского с Трампом
08:35 Трамп сильно психанул на репортера Reuters из-за Украины
08:19 Венгрия выдвинула Украине новый ультиматум
08:09 РФ стала марионеткой Китая
08:06 Враг разжег серьезные бои на Донбассе
07:50 Тайвань хочет купить американское оружие, чтобы противостоять постоянно растущей огневой мощи Китая
07:50 Немецкий автопроизводитель Porsche выпустил юбилейную модель Panamera (ФОТО)
07:40 Гончарук рассказал, когда в Украине начнется отопительный сезон
Все новости »

Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit
 
Печать Отправить на почту

 

 

Великобритания призвала Европейский Союз проявить креативность и гибкость в отношении Brexit

Великобритания призвала Европейский Союз проявить креативность и гибкость в отношении Brexit после того, как премьер-министр Борис Джонсон сделал последнее предложение по соглашению в части ирландской границы, — сообщает Гай Фаулконбридж в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Теперь ЕС должен ответить, а также показать, что он может быть креативным и гибким», — сказал министр по вопросам Brexit Стивен Барклай.

Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit

«Мы считаем, что времени достаточно, чтобы завершить Brexit до 31 октября. Давайте покончим с Brexit», — сказал Барклай

Читайте: Кондратюк заявила, что власть должна ответить на вопросы украинцев по содержанию формулы Штайнмайера

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе отклонили новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 14

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Все статьи


Читайте также

Брюссель отклонил новые предложения Британии по Brexit
 Кондратюк заявила, что власть должна ответить на вопросы украинцев по содержанию формулы Штайнмайера
Джонсон сделал последнее предложение ЕС относительно Brexit
 "Формула Штайнмайера" до сих пор не имеет официального статуса, - Злой Одессит
Скандал с экс-женой Князева на границе: Глава Нацполиции дал объяснения
 После Brexit австралийцы могут получить свободу передвижения в Великобританию
Reuters: ЕС предупреждает Британию о риске Brexit без соглашения
Загрузка...

Армия

Зенитная самоходная установка «Шилка»
Гранатомет РАГ «Валар»
Вертолет Sikorsky Aircraft MH-60G «Pave Hawk» (США)
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Владимир
БОНДАРЕНКО
Дональд
ТРАМП
Буравель
ДМИТРО
Все персоны    >>

linden

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Четыре угрозы для мировой экономики

Четыре угрозы для мировой экономики

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate рассказывает о будущем мировой экономики.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный



bigmir)net TOP 100

 