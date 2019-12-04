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Ёлкин остроумно прокомментировал «диагноз» НАТО от Макрона

Главная » Последние новости » Новости мира » Ёлкин остроумно прокомментировал "диагноз" НАТО от Макрона
 
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Ранее Макрон заявил, что «мозг НАТО умер», чем вызвал бурю возмущений

Французский президент Эммануэль Макрон поставил диагноз «смерть мозга» альянсу из-за неэффективности пятой статьи устава НАТО о взаимной защите. Также, в интервью известному изданию Макрон сказал, что из-за нехватки руководящей роли Соединенных Штатов Америки НАТО «находится в коме». В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп назвал «оскорбительной» критику в адрес Североатлантического альянса и заявил, что французский лидер сделал «опасное» и «очень злобное заявление», информирует enovosty.com/news.

Ёлкин остроумно прокомментировал «диагноз» НАТО от Макрона


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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