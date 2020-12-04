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В США наделал переполох «слишком высокий бандит», — Fox News (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В США наделал переполох "слишком высокий бандит", - Fox News (ВИДЕО)
 
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В США наделал переполох "слишком высокий бандит", который ограбил не менее 16 банков

В Северной Каролине серийный грабитель банков по прозвищу «Слишком высокий бандит» разыскивается ФБР за 16 ограблений. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

По данным ФБР, подозреваемый — белый мужчина, ростом около 6 футов и весом около 250 фунтов. По предварительной информации, подозреваемый говорит низким голосом и прихрамывает.

Говорят, что при каждом грабеже подозреваемый одевает маску, пальто, перчатки и вооружен черным пистолетом. Также говорят, что он часто прыгает через кассу.

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Агенты ФБР говорят, что ограбления начались 27 ноября 2009 года. Сообщается, что ФБР предлагает вознаграждение в размере до 15 000 долларов за информацию о подозреваемом.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 348

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