Тук-туки в Египте под угрозой исчезновения: правительство собирается запретить популярнейший вид транспорта

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Новый план требует, чтобы водители сдавали свои тук-туки на металлолом и брали кредиты на покупку новых минивэнов — или рисковали штрафами и даже судебным преследованием.

Моторизованные рикши, известные как тук-туки, правили на улицах трущоб Каира в течение последних двух десятилетий, протискиваясь по пыльным переулкам, уворачиваясь от мусорных баков и фруктовых лавок и перемещаясь по хаосу города, чтобы отвозить миллионы египтян домой каждый день, информирует enovosty.com/news.

Теперь правительство вновь заняло свою самую амбициозную позицию против трехколесных транспортных средств: в стремлении модернизировать заброшенную транспортную систему страны, оно планирует заменить тук-туки на экологически чистые минивэны.

«Это для здоровья и безопасности всех египтян», — сказал Халед эль-Касим, представитель Министерства местного развития Египта, которое возглавляет эту инициативу. «Мы создаем более красивый образ нашей страны».

Государство долгое время закрывало глаза, поскольку тук-туки стали частью структуры жизни в обширных неформальных поселениях Каира.

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Новый план требует, чтобы водители сдавали свои тук-туки на металлолом и брали кредиты на покупку новых минивэнов — или рисковали штрафами и даже судебным преследованием. Это вызывает опасения, что беднейшие египтяне, уже зажатые мерами экономической экономии, возьмут на себя основную часть бремени.

«Я предпочел бы стать вором, чем платить за этот минивэн», — сказал Эхаб Собхи, 47-летний работяга, который зарабатывает около 8 долларов в день, курсируя в густонаселенном районе Шобра на своем тук-туке.

«Если они заберут его… что моя семья будет есть?», — спросил Собхи. Даже с государственным кредитом, по его словам, он не сможет позволить себе потратить огромные деньги, которые, по его оценкам, понадобятся для нового минивэна.

Правительство бывшего президента Хосни Мубарака пыталось остановить волну тук-туков, запретив их в большинстве богатых районов Каира, но оно также позволило части тук-туков отправиться из Южной Азии в Египет, где автопроизводители собирали и продавали нелицензионные автомобили.

Это был классический пример противоречивого подхода государства к неформальной экономике, на которую, по данным Международной организации труда, приходится от 50 до 60% ВВП Египта.

«Из-за своих ограниченных возможностей государство живет с глубоко укоренившейся неформальностью, или инфраструктурой «сделай сам», например, несанкционированное жилье, которое спасает правительство от предоставления массовых услуг бедным», — сказал Амр Адли, эксперт по политической экономике в Каире.

Рикши стали особенно популярны среди людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и женщин, которые хотят избежать преследования на людных автобусных остановках.

Но это может скоро измениться.

Теперь правительство президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси, которое последние пять лет пыталось обновить имидж Египта, нацеливается на нерегулируемые транспортные средства.

В прошлом году он принял закон о дорожном движении, требующий, чтобы все новые покупатели лицензировали свои тук-туки. Ghabbour Group, крупнейший производитель автомобилей в стране, сильно пострадал, и продажи тук-туков упали на 60%.

В сентябре премьер-министр Мостафа Мадбули объявил о широкомасштабном плане по поэтапному отказу от тук-туков в 20 мухафазах с заменой их на семиместные минивэны с газовым двигателем. Предложение, предлагающее водителям период окупаемости до пяти лет, запрещает тук-туки в городах и на основных дорогах, но позволяет новым и лицензированным тук-тукам продолжать работать в узких переулках и сельских деревнях.

Эль-Кассим, представитель министерства развития, сказал, что тук-туки способствуют заторам, загрязнению воздуха и смертельным случаям — даже терроризму, поскольку правительство не может отслеживать нелицензионные транспортные средства. Он назвал их тормозом экономической производительности Египта, не позволяющим подросткам ходить в школу и лишающим государство доходов за счет регистрационных сборов и налогов.

Но скептики ставят под сомнение логику замены тук-туков, которые ценятся за их крошечный размер, высокую маневренность и дешевую стоимость.

«Это отражение того, что страна больше одержима внешностью, чем инвестирует в инфраструктуру, где живут люди», — сказал Рабаб эль-Махди, политолог из Американского университета в Каире.