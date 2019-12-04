Associated Press: Переизбыток нефти на рынке может привести к снижению цен на энергоносители

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Переизбыток нефти на рынке может привести к снижению цен на энергоносители

По мнению экспертов, мир движется к переизбытку производства нефти, однако эта ситуация может привести к снижению цен на энергоносители. Об этом сообщает Катти Бюссевитц в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Нефтедобывающие страны на ближайшем заседании организации ОПЕК должны принять решение относительно дальнейших планов по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия больше всего сократила добычу нефти из всех стран ОПЕК.

Однако некоторые страны, такие как Ирак, игнорируют соглашение о сокращении добычи и производят больше, чем было договорено. «Есть страны, которые не соблюдают соглашение. Поэтому какой смысл другим странам соблюдать соглашение?», — сказал исполнительный директор IHS Markit Бхушан Бахри.

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