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Associated Press: Переизбыток нефти на рынке может привести к снижению цен на энергоносители

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Переизбыток нефти на рынке может привести к снижению цен на энергоносители

По мнению экспертов, мир движется к переизбытку производства нефти, однако эта ситуация может привести к снижению цен на энергоносители. Об этом сообщает Катти Бюссевитц в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Нефтедобывающие страны на ближайшем заседании организации ОПЕК должны принять решение относительно дальнейших планов по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия больше всего сократила добычу нефти из всех стран ОПЕК.

Associated Press: Переизбыток нефти на рынке может привести к снижению цен на энергоносители

Однако некоторые страны, такие как Ирак, игнорируют соглашение о сокращении добычи и производят больше, чем было договорено. «Есть страны, которые не соблюдают соглашение. Поэтому какой смысл другим странам соблюдать соглашение?», — сказал исполнительный директор IHS Markit Бхушан Бахри.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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