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В столице Индии ввели четно-нечетную схему движения транспорта: как это работает

Главная » Последние новости » Новости мира » В столице Индии ввели четно-нечетную схему движения транспорта: как это работает
 
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Загрязнение воздуха в Нью-Дели и северных штатах Индии достигает максимума зимой.

В понедельник в Нью-Дели ограничили движение многих частных транспортных средств на дорогах, чтобы попытаться уменьшить загрязнение окружающей среды, поскольку люди задыхались и их глаза горели в токсическом смоге, что усугубляло кризис общественного здравоохранения, информирует enovosty.com/news.

В столице Индии ввели четно-нечетную схему движения транспорта: как это работает

Схема такова: вождение в нечетные даты разрешено для частных транспортных средств с номерными знаками с нечетным номером, в то время как автомобилям с номерными знаками с четным номером разрешено выезжать в четные даты. Это правило вступило в силу через несколько дней после того, как власти в индийской столице начали принимать меры по чрезвычайному контролю и распорядились закрыть школы, поскольку уровень загрязнения достиг трехлетнего максимума.

В столице Индии ввели четно-нечетную схему движения транспорта: как это работает

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Индекс качества воздуха в Нью-Дели, установленный государственным центральным комитетом по контролю загрязнения, был очень серьезным — 436, что примерно в девять раз превышало рекомендованный максимум.

Главный министр Нью-Дели Арвинд Кейривал призвал жителей следовать правилу, а частных водителей такси и авто-рикш — поддержать его.

Загрязнение воздуха в Нью-Дели и северных штатах Индии достигает максимума зимой, когда фермеры в соседних сельскохозяйственных районах поджигают поля, чтобы очистить землю после сбора урожая и подготовиться к следующему посевному сезону. Загрязнение в индийской столице также достигает пика после празднования Дивали, индуистского фестиваля света, когда люди запускают фейерверки.

В столице Индии ввели четно-нечетную схему движения транспорта: как это работает

Люди, уставшие от загрязнения, говорят, что хотят покинуть город с населением более 20 миллионов человек из-за низкого качества воздуха.

«Мне тоже хочется уехать, потому что я молод и все еще нахожусь на этапе построения своей жизни и своей карьеры», — сказал житель Дели Дивьям Матур.

Транспортные ограничения были любимым проектом правительства города под руководством партии Аама Аадми по борьбе с загрязнением воздуха. Он был реализован дважды в 2016 году, но оставался спорным.

В столице Индии ввели четно-нечетную схему движения транспорта: как это работает

Автомобильные и промышленные выбросы, загрязняющие вещества от фейерверков и строительная пыль резко увеличиваются каждую зиму, усугубляя то, что уже является кризисом общественного здравоохранения.

В прошлом году правительство Нью-Дели распорядилось, чтобы пожарные разбрызгивали воду из высотных зданий для осаждения пыли, и приказало строителям прикрывать строительные площадки, чтобы не допустить попадания пыли в этот район, поскольку качество воздуха затронуло миллионы людей.

В столице Индии ввели четно-нечетную схему движения транспорта: как это работает


Автор: Оксана Ельченко
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