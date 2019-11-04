The Washington Times: Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон

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Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон в знак протеста против признания Сенатом США «геноцида армян»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил долгожданный запланированный визит в Вашингтон в знак протеста против признания Сенатом США «геноцида армян» и введения санкций против Анкары. Об этом сообщает Лорен Мейер в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Президент Турции в прошлом месяце принял приглашение со стороны США приехать в Вашингтон. Приглашение последовало из-за военного штурма Турцией сирийских курдских войск. Однако вскоре Эрдоган заявил, что поставил «вопросительный знак» на планах относительно встречи в США. Это случило поле того, как американские сенаторы подавляющим большинством проголосовали за признание «геноцида армян»

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что данное решение оказывает негативное влияние на взаимоотношения между двумя странами. Вскоре появилась информация, что визит Эрдогана в Вашинтон отменен

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