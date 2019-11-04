The Washington Times: Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Все фото »

Новости мира

04.11.2019 г.
21:53В РФ началась нездоровая конкуренция в режиме взаимного пожирания “пауков в банке”, - Злой Одессит
21:35В Иране сообщили об увеличении производства урана: подробности
20:37The Washington Times: Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон
19:36"Экономике - труба": Россию ждет резкий спад добычи нефти в Западной Сибири
18:37Литва планирует приобрести у США около 200 бронеавтомобилей JLTV (ВИДЕО)
18:23Генерального директора McDonaldʼs уволили за роман с подчиненной
17:50Офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю: производительность сотрудников выросла на 40%
Все новости мира

Аналитика

04.11.2019

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады
Украина и еще три государства нанесли новый санкционный удар по России, Канада передаст украинцам серьезную военную помощь, а президент Владимир Зеленский ...
01.11.2019

Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде

Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде
Столтенберг указал Киеву правильный путь, Украина в вопросе разведения сил в Петровском пошла на жесткие меры, а Комитет избирателей Украины назвал главных ...
01.11.2019

Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2

Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2
Продолжая тему скоропостижного окончания третьей турецко-курдской войны в результате соглашения между Путиным и Эрдоганом, констатируя тот факт, что ...

Последние новости

04.11.2019 г.
21:58 Под Львовом реконструировали древнерусское поселение в 3D (ВИДЕО)
21:53 В РФ началась нездоровая конкуренция в режиме взаимного пожирания “пауков в банке”, - Злой Одессит
21:35 В Иране сообщили об увеличении производства урана: подробности
21:26 ВСУ спасали детей: "Л/ДНР" развязали подлые бои на Донбассе
21:09 Украинцы по всему миру взбунтовались из-за "заглохшего" дела Гандзюк (ВИДЕО)
20:58 Skoda презентовала новый недорогой купе-кроссовер (ФОТО)
20:37 The Washington Times: Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон
19:53 Нацполиция пресекла деятельность фальшивомонетчиков
19:48 На вокзале под Киевом подросток получил 50% ожогов тела
19:36 "Экономике - труба": Россию ждет резкий спад добычи нефти в Западной Сибири
19:34 В Кабмине рассматривают два возможных варианта внедрения концепции двойного гражданства
19:18 Компания Коломойского в пять раз увеличила доступ к российскому импорту - СМИ
19:13 В Украине ужесточили требования к хранению боеприпасов на военных складах
18:55 Луценко уходит из Рады: стало известно, кто займет ее место
18:37 Литва планирует приобрести у США около 200 бронеавтомобилей JLTV (ВИДЕО)
18:23 Генерального директора McDonaldʼs уволили за роман с подчиненной
18:15 Ученые сделали неожиданное открытие о причине сна
18:08 "Платить и каяться": экс-главарь боевиков заговорил об уходе России из Крыма и Донбасса
17:50 Офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю: производительность сотрудников выросла на 40%
17:41 Андрей Новак рассказал о перспективах реализации проекта Госбюджета-2020
17:18 Reuters: США и Северная Корея планируют провести следующие переговоры о денуклеаризации уже в ноябре
16:52 Евросоюз выделяет Украине средства для развития малого и среднего бизнеса
16:39 Эквайринг сервис-провайдера или банковский?
16:29 В Минцифры рассказали, когда украинцам ждать 5G
16:16 Тонкий ортопедический матрас от Barin: нужен или нет
16:07 Associated Press: Ferrari планирует стремительное увеличение прибыли
15:58 На границе с Венгрией пограничники задержали нелегалов на деревянных копытах (ВИДЕО)
15:31 Гончарук рассказал о приоритетных направлениях Госбюджета-2020
15:27 Несмотря на заявление Геруса: СМИ сообщили, что импорт электричества из России увеличился втрое
15:04 Российский след в гражданской войне в Ливии становится все более отчетливым, - Злой Одессит
15:00 Браузер Edge от Microsoft получил новый современный логотип
14:45 Опубликованы постановления о переименовании нескольких сел и Переяслав-Хмельницкого
14:25 Кличко похвастался результатами борьбы с незаконными ларьками в Киеве
14:10 В Верховную Раду внесен новый законопроект относительно "евроблях": что он предлагает
13:40 Из Сирии на границу с Ираком выдвинулась колонна американской военной техники
13:20 Истребитель JF-17 продемонстрировал, каким образом Пакистан сможет отбиться от Индии
13:15 Стало известно, что и куда украинцы чаще всего отправляют в посылках
13:03 Самогон в законе: В Украине предлагают отметить один из штрафов
13:00 Стало известно, что гуглили украинские школьники в последний день осенних каникул
12:45 Экологическая катастрофа: на Херсонщине массово гибнет рыба (ФОТО)
12:30 Hyundai официально представила новый седан бизнес-класса (ФОТО)
12:18 Готова ли Россия к вооруженной агрессии против Европы: Дан четкий ответ
12:15 США запустили в космос ракету с украинской составляющей (ФОТО)
12:11 Министр Криклий рассказал правду о влиянии Авакова на Кабмин
12:00 В столице Индии ввели четно-нечетную схему движения транспорта: как это работает
11:30 Может измениться: Аналитики рассказали, что будет с курсом валют в Украине
11:29 Принцип импортного паритета, заложенный в "Роттердам+", применяется в большинстве стран Европы, - Котко
11:19 Российский след в гражданской войне в Ливии становиться всё более отчетливым, - "Злой одессит"
11:15 Чубаров рассказал о крымской катастрофе
10:41 Канада резко "отшила" Кремль
10:23 Пушилина оставили за бортом, - блогер
10:05 Бабченко неожиданно покинул Украину, вызвав волну негодования в Сети
09:50 Американцы закупают роботов-мулов: что известно о новинке
09:31 До оккупации и после: Сеть шокировали две показательные фотографии из Донецка
08:45 Эксперт назвал главную опасность от аннексии Крыма Россией
08:40 "Очень хорошее": Трамп отличился положительным заявлением об Украине
08:02 В РФ начали паниковать из-за несбиваемой украинской ракеты
08:00 В Нидерландах отреагировали на важное заявление Цемаха о Боинге
08:00 Украинская армия получит новые грузовики повышенной проходимости «Богдан-63172»
07:45 На онлайн-аукционе в продаже появился винтажный Volkswagen (ФОТО)
Все новости »

The Washington Times: Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон в знак протеста против признания Сенатом США «геноцида армян»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил долгожданный запланированный визит в Вашингтон в знак протеста против признания Сенатом США «геноцида армян» и введения санкций против Анкары. Об этом сообщает Лорен Мейер в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Президент Турции в прошлом месяце принял приглашение со стороны США приехать в Вашингтон. Приглашение последовало из-за военного штурма Турцией сирийских курдских войск. Однако вскоре Эрдоган заявил, что поставил «вопросительный знак» на планах относительно встречи в США. Это случило поле того, как американские сенаторы подавляющим большинством проголосовали за признание «геноцида армян»

The Washington Times: Эрдоган отменил запланированный визит в Вашингтон

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что данное решение оказывает негативное влияние на взаимоотношения между двумя странами. Вскоре появилась информация, что визит Эрдогана в Вашинтон отменен

Читайте: Reuters: Эрдоган возмущен новыми резолюциями США


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 219

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады
Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде
Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2
Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь
Новая формула растаможки авто: поспешил - людей насмешил?
Недорынок электроэнергии: почему реформа буксует?
Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, "желтый режим" в зоне ООС и защита Черного моря
Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 1
Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев
Итоги дня: Старт большой приватизации, отмена главного налога и выход украинцев из тени
Все статьи


Читайте также

Reuters: Эрдоган возмущен новыми резолюциями США
 В Одесском СИЗО происходят устрашающие события: подробности
Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
 СБУ на Днепропетровщине пресекла деятельность российского пропагандиста
Рада планирует создать Единую электронную систему в сфере строительства
 Reuters: Гренландия решила использовать интерес США в коммерческих целях
Найден лучший способ запоминания информации
 В будущем информацию будут хранить в молекулах

Армия

Бронетранспортер БТР-70
Беспилотный летательный аппарат CL-289 (Канада)
Реактивная система залпового огня БМ-21К
Миномет КБА-48М
Вся армия    >>

Персоны

Леонид
ЧЕРНОВЕЦКИЙ
Игорь
ШЕВЧЕНКО
Оксана
СЫРОЕД
Сергей
ДУМЧЕВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В РФ начали паниковать из-за несбиваемой украинской ракеты (4781)

"Платить и каяться": экс-главарь боевиков заговорил об уходе России из Крыма и Донбасса (4396)

В Верховную Раду внесен новый законопроект относительно "евроблях": что он предлагает (3920)

До оккупации и после: Сеть шокировали две показательные фотографии из Донецка (3907)

Стало известно, что гуглили украинские школьники в последний день осенних каникул (3497)

Готова ли Россия к вооруженной агрессии против Европы: Дан четкий ответ (3461)

В сети появилось курьезное видео "штурма" первого фастфуда KFC в Беларуси (ВИДЕО) (2939)

Опубликованы постановления о переименовании нескольких сел и Переяслав-Хмельницкого (2749)

Украинская почтовая марка заняла призовое место на конкурсе в Мадриде (2467)

Skoda презентовала новый недорогой купе-кроссовер (ФОТО) (2304)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Растаможка



bigmir)net TOP 100

 