Литва планирует приобрести у США около 200 бронеавтомобилей JLTV (ВИДЕО)
Литва планирует приобрести около 200 новейших легких тактических бронеавтомобилей JLTV
По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, Литва планирует приобрести около 200 новейших легких тактических бронеавтомобилей JLTV. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Выступая на заседании парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, на котором рассматривался оборонный бюджет на следующий год, Раймундас Кароблис сказал, что Литва планирует приобрести около 200 автомобилей JLTV для своих вооруженных сил уже в ноябре. «Подписание контракта состоится в следующем месяце», — сказал Кароблис.
JLTV's electronic adjustable height suspension that allows the vehicle to ‘squat’ to fit pic.twitter.com/2U3qLQDdr3
— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) 3 ноября 2019 г.
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Это будет второе по величине приобретение военных транспортных средств в истории Министерства национальной обороны Литвы, которое оценивается в 149 миллионов евро (166 миллионов долларов).
Внедорожники JLTV имеют 6,6-литровый дизельный двигатель Gale Banks Engineering 866Т V8, созданный на основе двигателя General Motors Duramax V8. Мощность двигателя может достигать 300 л.с. Автомобиль имеет автоматическую трансмиссию Allison и независимую систему подвески Oshkosh TAK-4i.