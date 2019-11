Литва планирует приобрести у США около 200 бронеавтомобилей JLTV (ВИДЕО)

Литва планирует приобрести около 200 новейших легких тактических бронеавтомобилей JLTV

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, Литва планирует приобрести около 200 новейших легких тактических бронеавтомобилей JLTV. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Выступая на заседании парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, на котором рассматривался оборонный бюджет на следующий год, Раймундас Кароблис сказал, что Литва планирует приобрести около 200 автомобилей JLTV для своих вооруженных сил уже в ноябре. «Подписание контракта состоится в следующем месяце», — сказал Кароблис.

JLTV's electronic adjustable height suspension that allows the vehicle to ‘squat’ to fit pic.twitter.com/2U3qLQDdr3

— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) 3 ноября 2019 г.

