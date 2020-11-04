ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Вене, — Reuters
Стало известно, кто совершил теракт в Вене
Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Вене. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.
На снимке, опубликованном в Telegram, изображен мужчина по имени «Абу Дагна аль-Олбани». В сопроводительном сообщении говорится, что он совершил теракт в центре Вены.
В опубликованном видео Абу Дагна аль-Олбани присягает на верность лидеру ИГИЛ Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураиши. На видео он говорил по-арабски.
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Терорист, убитый полицией через несколько минут после открытия огня по посетителям кафе и ресторанов, был выпущен из тюрьмы менее года назад.