ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Вене, — Reuters

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Стало известно, кто совершил теракт в Вене

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Вене. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

На снимке, опубликованном в Telegram, изображен мужчина по имени «Абу Дагна аль-Олбани». В сопроводительном сообщении говорится, что он совершил теракт в центре Вены.

В опубликованном видео Абу Дагна аль-Олбани присягает на верность лидеру ИГИЛ Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураиши. На видео он говорил по-арабски.

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