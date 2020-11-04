Армия США установила в Южной Корее улучшенную систему раннего обнаружения баллистических ракет

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Northrop Grumman сообщила, что армия США в партнерстве с корпорацией развернула совместную тактическую наземную станцию (JTAGS) в Южной Корее, повышая осведомленность о боевом пространстве и противоракетной обороне в регионе.

Эта новая локация позволит JTAGS обеспечить жизнеспособность и оперативную эффективность средств предупреждения о ракетном нападении на театре военных действий для Вооруженных сил США и союзников. Стратегическое положение Кореи позволяет вооруженным силам США, союзникам и странам-партнерам развертывать свои силы и реагировать по мере необходимости для обеспечения безопасности и стабильности в Азии, информирует enovosty.com/news.

Как отмечает Northrop Grumman, это развертывание знаменует собой завершение первого этапа программы модернизации JTAGS. Система была впервые установлена ​​в тактических укрытиях в 1997 году для обеспечения предупреждения о ракетном нападении на театре военных действий с использованием данных непосредственно со спутников.

«Это огромная веха в нашей многолетней миссии по предоставлению средств предупреждения о ракетном нападении и защиты наших боевых единиц и союзников», — сказал Кенн Тодоров, вице-президент и генеральный менеджер по боевым системам и готовности к выполнению задач Northrop Grumman. «JTAGS жизненно важен для боевиков и приобретает все большее значение по мере того, как мы создаем настоящие совместные общедоменные системы управления и контроля, особенно когда мы находим новые способы интеграции и использования космических средств».

JTAGS получает и обрабатывает данные напрямую по нисходящей линии связи от группы спутников в непрерывном инфракрасном диапазоне (OPIR), включая датчики Программы поддержки обороны и инфракрасной системы космического базирования (SBIRS), а также другие инфракрасные спутниковые датчики. Затем JTAGS распространяет информацию о предупреждениях в режиме реального времени о пусках баллистических ракет и других тактических событиях, представляющих интерес, по всему театру, используя несколько сетей связи.

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В рамках первой фазы модернизации Northrop Grumman и армия США установили JTAGS Block II на постоянных объектах в Японии, Катаре, Италии и Республике Корея, обновив оборудование, программное обеспечение и системы связи, а также улучшив кибербезопасность.

Источник: Defence-blog