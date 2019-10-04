Военно-морской флот США сообщает о введении в эксплуатацию нового боевого корабля LCS

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Военно-морской флот США сообщает о введении в эксплуатацию нового боевого корабля прибрежной зоны LCS

Военно-морской флот США сообщает о введении в эксплуатацию нового боевого корабля прибрежной зоны (LCS). Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Американский военный корабль (LCS) является модульным реконфигурируемым судном, предназначенным для реализации заданий военно-морского флота в случае ведения войны на прибрежной территории, борьбы с подводными лодками и маневрированию на минной территории

LCS оснащен взаимозаменяемым пакетом функций, который обеспечивают возможность эффективного функционирования основных систем корабля. Используя открытую архитектуру, модульное оружие, сенсорные системы и разнообразные пилотируемые и беспилотные транспортные средства, LCS предоставляет возможность американским военным эффективно выполнять поставленные задачи.