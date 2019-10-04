В Сети сравнили военные парады Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Сети сравнили военные парады Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина (ФОТО) В Сети сравнили военные парады Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина (ФОТО)

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Издание Business Insider сравнило военные парады в шести странах

Коммунистическая партия Китая провела 1 октября грандиозный парад, в котором приняли участие 15 000 военнослужащих и новейшая военная техника., информирует enovosty.com/news.

Президент США Дональд Трамп провел 4 июля военный парад с участием боевых танков и авиации. Издание Business Insider сравнило военные парады в других странах.

На параде Трампа было примерно два десятка военных самолетов, два танка и две боевые машины. На параде в Пекине было 160 самолетов, боевые беспилотники, 580 танков и других видов военной техники, в том числе межконтинентальные ракеты.

Празднование Дня независимости Беларуси в 2018 году

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Белорусский военный парад в Минске, 3 июля 2018 года. Василий Федосенко / REUTERS

Беларусь номинально является демократичной державой, но ее президент Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года.

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Марш белорусских военнослужащих во время военного парада, посвященного Дню независимости Беларуси, в Минске, 3 июля 2018 года. Василий Федосенко / REUTERS

Парад в Китае в 2019 году

Китайский грузовик с беспилотником во время парада, посвященного 70-летию образования КНР, во вторник, 1 октября 2019 года. Марк Шифельбейн / Ассошиэйтед Пресс

Китайские женщины-солдаты идут в строю во время парада, посвященного 70-й годовщине основания КНР, во вторник, 1 октября 2019 года. Марк Шифельбейн / Associated Press

Ограничение для президентов, по которому разрешалось оставаться у власти только два срока, было отменено в 2018 году, что позволяет Си Цзиньпину переизбраться на третий срок в 2023 году.

Венесуэльский военный парад

Солдаты принимают участие в военном параде в честь 205-й годовщины независимости Венесуэлы в Каракасе, 5 июля 2016 года. РЕЙТЕР / Карлос Яссо

Мадуро одержал победу на выборах 2018 года, когда ему удалось заключить в тюрьму практически всех политических оппонентов. В этом году в Венесуэле прошел парад, посвященный Дню независимости страны

Венесуэльские солдаты принимают участие в военном параде в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы в Каракасе, Венесуэла, 5 июля 2019 года. Дворец Мирафлорес / Раздаточный материал через REUTERS

Российский военный парад

Российские военнослужащие маршируют во время парада Победы, посвященного 71-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, на Красной площади в Москве, Россия, 9 мая 2016 года. Григорий Дукор / REUTERS

Российские военно-воздушные силы Су-25 пролетают мимо российского флага над Красной площадью во время репетиции военного парада в День Победы в Москве, Россия, 7 мая 2019 года. Александр Земляниченко / Бассейн через REUTERS

Владимир Путин четвертый президентский срок в России, посадил в тюрьму всех политических оппонентов и ограничил свободу прессы.

Военный парад в Северной Корее

Северная Корея придает огромное значение своим вооруженным силам; Конституция страны гласит, что военная служба — это долг и честь граждан.

Северокорейские солдаты маршируют во время военного парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения отца-основателя страны Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея, 15 апреля 2017 года. Дамир Сагольдж / REUTERS

Ракеты проезжают мимо стенда с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и другими высокопоставленными официальными лицами во время военного парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения отца-основателя страны Ким Ир Сена, в Пхеньяне 15 апреля 2017 года. Дамир Саголь / REUTERS

Ким Чен Ир сам выбрал своего сына Ким Чен Ына своим преемником на пост главы государства.

Иранский военный парад 2017

Президент Ирана Хасан Рухани на параде. посвященному 37-й годовщины вторжения Ирака в Иран в 1980 году. AP Photo / Ebrahim Noroozi

Военный грузовик с ракетой и фотографией верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время парада, посвященного годовщине ирано-иракской войны (1980-88), в Тегеране 22 сентября 2015 года. Рахеб Хомаванди / TIMA через REUTERS