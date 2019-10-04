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04.10.2019 г.
15:04 Истощение месторождений нефти в РФ приобретает необратимый характер, - Злой Одессит
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В Сети сравнили военные парады Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Сети сравнили военные парады Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина (ФОТО)
 
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Издание Business Insider сравнило военные парады в шести странах

Коммунистическая партия Китая провела 1 октября грандиозный парад, в котором приняли участие 15 000 военнослужащих и новейшая военная техника., информирует enovosty.com/news.

Президент США Дональд Трамп провел 4 июля военный парад с участием боевых танков и авиации. Издание Business Insider сравнило военные парады в других странах.

На параде Трампа было примерно два десятка военных самолетов, два танка и две боевые машины. На параде в Пекине было 160 самолетов, боевые беспилотники,  580 танков и других видов военной техники, в том числе межконтинентальные ракеты.

Празднование Дня независимости Беларуси в 2018 году

Читайте: В десятках городов Украины анонсировали военные парады ко Дню Независимости

Belarus military parade.JPG

Белорусский военный парад в Минске, 3 июля 2018 года. Василий Федосенко / REUTERS

Беларусь номинально является демократичной державой, но ее президент Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года.

Читайте: На военном параде в Китае показали комплекс DF-41 с межконтинентальной баллистической ракетой (ВИДЕО)

Belarus military parade

Марш белорусских военнослужащих во время военного парада, посвященного Дню независимости Беларуси, в Минске, 3 июля 2018 года. Василий Федосенко / REUTERS

Парад в Китае в 2019 году

China stealth drone

Китайский грузовик с беспилотником во время парада, посвященного 70-летию образования КНР, во вторник, 1 октября 2019 года. Марк Шифельбейн / Ассошиэйтед Пресс

China female sooldiers 70th

Китайские женщины-солдаты идут в строю во время парада, посвященного 70-й годовщине основания КНР, во вторник, 1 октября 2019 года. Марк Шифельбейн / Associated Press

Ограничение для президентов, по которому разрешалось оставаться у власти только два срока, было отменено  в 2018 году, что позволяет Си Цзиньпину переизбраться на третий срок в 2023 году. 

Венесуэльский военный парад 

Venezuela military parade soldiers troop

Солдаты принимают участие в военном параде в честь 205-й годовщины независимости Венесуэлы в Каракасе, 5 июля 2016 года. РЕЙТЕР / Карлос Яссо

Мадуро одержал победу на выборах 2018 года, когда ему удалось заключить в тюрьму практически всех политических оппонентов. В этом году в Венесуэле прошел парад, посвященный Дню независимости страны

Military parades .JPG

Венесуэльские солдаты принимают участие в военном параде в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы в Каракасе, Венесуэла, 5 июля 2019 года. Дворец Мирафлорес / Раздаточный материал через REUTERS

Российский военный парад

MIlitsry parades.JPG

Российские военнослужащие маршируют во время парада Победы, посвященного 71-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, на Красной площади в Москве, Россия, 9 мая 2016 года. Григорий Дукор / REUTERS

Russian fighter jets practice for the Victory Day parade, in which Russia celebrates victory over Nazi Germany in 1945

Российские военно-воздушные силы Су-25 пролетают мимо российского флага над Красной площадью во время репетиции военного парада в День Победы в Москве, Россия, 7 мая 2019 года. Александр Земляниченко / Бассейн через REUTERS

Владимир Путин четвертый президентский срок в России, посадил в тюрьму всех политических оппонентов и ограничил свободу прессы.

Военный парад в Северной Корее

Северная Корея придает огромное значение своим вооруженным силам; Конституция страны гласит, что военная служба — это долг и честь граждан.

NK marching military parade.JPG

Северокорейские солдаты маршируют во время военного парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения отца-основателя страны Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея, 15 апреля 2017 года. Дамир Сагольдж / REUTERS

NK missiles military parade.JPG

Ракеты проезжают мимо стенда с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и другими высокопоставленными официальными лицами во время военного парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения отца-основателя страны Ким Ир Сена, в Пхеньяне 15 апреля 2017 года. Дамир Саголь / REUTERS

Ким Чен Ир сам выбрал своего сына Ким Чен Ына своим преемником на пост главы государства.

Иранский военный парад 2017

Iran military parade 2017

Президент Ирана Хасан Рухани на параде. посвященному 37-й годовщины вторжения Ирака в Иран в 1980 году. AP Photo / Ebrahim Noroozi

Khamenei truck military parade

Военный грузовик с ракетой и фотографией верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время парада, посвященного годовщине ирано-иракской войны (1980-88), в Тегеране 22 сентября 2015 года. Рахеб Хомаванди / TIMA через REUTERS

 


Автор: Оксана Ельченко
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