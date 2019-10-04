Трамп принял решение о введении безвизового режима с Польшей

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Дональд Трамп принял решение о введении безвизового режима с Польшей

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене виз для граждан Польши, — сообщает Стив Холланд в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы вскоре с Польшей подпишем полную безвизовую программу», — сказал Трамп. Ранее президент США сообщал, что откроет Польше доступ к программе Государственного департамента о безвизовом въезде на территорию США, которая позволяет гражданам стран-участниц программы въезжать без получения визы на территорию США с целью ведения бизнеса или туризма на срок до 90 дней.

Польша долго добивалась вступления в программу безвизового въезда. Основным условием для включения страны в безвизовый режим является уменьшение количества отказов в выдаче виз до менее 3%. В 2019 году количество отказов полякам снизилось до 2,8%. Поэтому, Польша выполнила необходимое требование и может быть включена в программу.

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Трамп также пообещал направить в Польшу 1000 американских солдат.