США терпит убытки на миллиарды долларов из-за пятидолларового конденсатора в ядерных боеголовках

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Модернизация американских ядерных вооружений столкнулась с рядом неудоач, включая 18-месячную задержку производства и увеличение стоимости до 1 миллиарда долларов из-за пятидоларровой детали

Чиновник из Национальной администрации по ядерной безопасности рассказал, что коммерческий конденсатор стоимостью 5 долларов, который планировали использовать в ядерных ракетах, оказался неудачным решением., информирует enovosty.com/news.

Чарльз Вердон, заместитель администратора по оборонным программам в NNSA, объяснил, что раннее тестирование показало, что дешевые конденсаторы годятся для своей цели исключительно в краткосрочной перспективе.

«Ранние испытания конденсаторов, о которых идет речь, и последующие испытания, в том числе летные испытания компонентов, основной сборки и полнофункциональной интегрированной системы, показали, что эти компоненты не отвечают заявленным требованиям», — сказал Вердон подкомитету стратегических сил комитета вооруженных сил Палаты представителей. «Во время стресс-тестирования некоторые из этих коммерчески доступных конденсаторов не отвечали требованиям надежности».

Первоначально Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) оценило стоимость модернизации для W88 (W88 — американская термоядерная боеголовка мощностью 455 и 475 ) в диапазоне от 2,4 до 3,1 млрд. долл. США. NNSA заложило в бюджет от 7,3 до 9,5 млрд. долл. США на реконструкцию B61. Но замена конденсатора обойдется обоим проектам до 1 миллиарда долларов.

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Вместо того, чтобы использовать дешевый конденсатор за 5 долларов, NNSA будет использовать конденсаторы, построенные по строгим требованиям управления, которые будут стоить 75 $ за единицу.

Несмотря на задержки, Вердон считает, что программа обновления будет выполнена в рамках запланированного бюджета, по данным Defense News, так как имеет некую “подушку” финансирования для задержек, а проблемы с конденсаторами в W88 и B61-12 приведут к «упрощению конструкции» «для предстоящих обновлений до 80-4 и W87-1, и снижению затрат в долгосрочной перспективе.