Reuters: Джонсон планирует просить ЕС о переносе сроков Brexit

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Борис Джонсон направит письмо в Европейский Союз с просьбой о переносе сроков Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит письмо в Европейский Союз с просьбой о переносе сроков Brexit, если до 19 октября не будет достигнуто соглашение, — сообщает Майкл Холден в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ранее Джонсон постоянно заявлял, что не будет просить о переносе Brexit. На данный момент отсутствуют комментарии относительно данного решения. Напомним, 2 октября Джонсон представил новое соглашение, которое, как он надеялся, приведет к взаимопониманию между сторонами.

Однако ЕС не принял соглашение Джонсона и призвал к доработке, чтобы его можно было подписать на саммите в Брюсселе 17-18 октября.

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«Если к концу следующей недели не будет нового соглашения, то, вероятно, уже слишком поздно для заключения соглашения на саммите», — сказал дипломат ЕС. ЕС по-прежнему обеспокоен возможностью заключения безрезультатного Brexit, который, как опасаются многие бизнесмены, может повредить экономике Британии и ЕС.