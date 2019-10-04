От штыков до черной краски: самые смелые просьбы Трампа о защите границы между США и Мексикой

Трамп даже хотел стрелять мигрантам в ноги, чтобы замедлить их, согласно сообщениям The New York Times и Washington Post.

Президент Дональд Трамп выдвинул ряд необычных предложений для достижения своей давней цели — остановить нелегальную миграцию вдоль южной границы страны, информирует enovosty.com/news.

Большинство его идей не оправдались — они были либо незаконными, либо слишком дорогими, либо нереалистичными. Но некоторые на самом деле были реализованы.

Многие из идей возникли на фоне недавнего увеличения количества мигрантов. К весне 2019 года на границе ежемесячно задерживалось более 100 000 мигрантов.

Встревоженный из-за растущего количества, Трамп потребовал ряд все более странных мер безопасности границы, от многих из которых его помощники отговорили.

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Вот самые странные предложения, которые Трамп сделал, желая защитить границу.