От штыков до черной краски: самые смелые просьбы Трампа о защите границы между США и Мексикой
Трамп даже хотел стрелять мигрантам в ноги, чтобы замедлить их, согласно сообщениям The New York Times и Washington Post.
Президент Дональд Трамп выдвинул ряд необычных предложений для достижения своей давней цели — остановить нелегальную миграцию вдоль южной границы страны, информирует enovosty.com/news.
Большинство его идей не оправдались — они были либо незаконными, либо слишком дорогими, либо нереалистичными. Но некоторые на самом деле были реализованы.
Многие из идей возникли на фоне недавнего увеличения количества мигрантов. К весне 2019 года на границе ежемесячно задерживалось более 100 000 мигрантов.
Встревоженный из-за растущего количества, Трамп потребовал ряд все более странных мер безопасности границы, от многих из которых его помощники отговорили.
Читайте: Названы страны, где в Конституции прописано право граждан на хранение и ношение оружия
Вот самые странные предложения, которые Трамп сделал, желая защитить границу.
Стрельба мигрантов по ногам, чтобы замедлить их
Иммигранты из Центральной Америки приближаются к границе США и Мексики 1 февраля 2019 года в Эль-Пасо, штат Техас. Позже они обратились к агентам пограничной службы США в поисках политического убежища в Соединенных Штатах. Getty Images / Джон Мур
Трамп, как сообщается, высказал это предложение в марте прошлого года, и помощники немедленно сказали ему, что эта идея будет незаконной.
Рыть канавы и заполнять их опасными рептилиями
Другое необычное предложение по обеспечению безопасности границы, сделанное Трампом, заключалось в заполнении водой траншеи, заселенной змеями или аллигаторами.
Читайте: «Он построил клетки для детей»: Трамп раскритиковал иммиграционную политику Обамы
Эта идея появилась на фоне его ярости прошлой весной, которую вызвал огромный наплыв просителей убежища из Центральной Америки. По сообщениям, помощники даже искали смету для рва с запасами рептилий.
Трамп опроверг эту историю, но The Washington Post сообщила в четверг, что Трамп действительно высказал эту идею во время встреч по пограничной безопасности.
Размещение на стене острых шипов, которые могут проколоть плоть мигрантов
Хотя в сообщении от 2 октября Трамп отрицал, что он запрашивал шипы для стены, он публично предлагал их раньше.
В декабре прошлого года Трамп написал в Твиттере о том, что, по его словам, было разработано для «Стального барьера», который, по его словам, был «абсолютно эффективным и в то же время красивым»!
Электрификация стены
Несколько слоев стальных стен, заборов, колючей проволоки и других баррикад видны со стороны Соединенных Штатов на границе США и Мексики 26 января 2017 года в Сан-Исидро, штат Калифорния. Дэвид МакНью / AFP / Getty Images
Трамп также хотел электрифицировать пограничную стену, сообщали «The Times» и «The Post» , хотя Трамп отрицал, что он этого хотел.
Вооружить военных штыками
Солдаты, участвующие в базовой подготовке пехоты армии США, готовятся к штыковому учению 7 ноября 2002 года в Футах. Беннинг, Джорджия. Getty Images / Барри Уильямс
Примерно в то же время как Трамп начал посылать американских солдат на границу в прошлом году, он также предложил вооружить их штыками, чтобы не допустить пересечения границы мигрантами, сообщает The Post со ссылкой на нынешних и бывших чиновников администрации.
«The Post» сообщила, что помощники Белого дома не воспринимали его идею штыков слишком серьезно.
Окраска стены в черный цвет
Участок пограничного забора, который выкрашен в черный цвет, виден недалеко от центра города Калексико, который находится на границе между Соединенными Штатами и Мексикой. The Washington Post / Кэролин Ван Хаутен через Getty Images
На встрече в Белом доме 23 мая Трамп приказал, чтобы Министерство внутренней безопасности и армейский корпус нарисовали новый проект пограничного барьера черным, сообщила The Post.
Идея заключалась в том, что черное покрытие будет поглощать тепло от палящего пустынного солнца и сделает невозможным лазание по конструкциям.
Команды солдат выполнили приказ Трампа всего несколько недель спустя, выкрасив участок ограждения длиной в милю в Калексико, в цвет, известный как «матовый черный» или «плоский черный».
Навесить на ограждение колючую проволоку
По приказу Трампа американские войска повесили катушки из колючей проволоки на пограничных заграждениях, вызвав возмущение пограничных городов в Аризоне, Калифорнии и Техасе.
Создание «человеческой стены»
Прошлой весной Трамп хотел, чтобы американские солдаты и агенты пограничного патруля объединились и образовали «человеческую стену», которая помешала бы мигрантам добраться до США, где они по закону имеют право просить убежища.
Длина границы между США и Мексикой составляет 3110 км, и только на около 1046 км она обнесена стеной.
Один высокопоставленный представитель администрации заявил The Post, что идея возникла после того, как чиновники объяснили Трампу, что закон США предоставляет всем мигрантам определенные права и защиту, когда они ступают на землю США.
Целью Трампа затем стало предотвращение проникновения мигрантов в страну.
«Ему объяснили то, что даже если они поставят хоть один палец на землю США, они получат все права и защиту гражданина США, который был здесь 100 лет».
Просто говорить агентам пограничного патруля не принимать мигрантов
Во время поездки Трампа в апреле к границе в Калексико, штат Калифорния, он в частном порядке сказал агентам пограничного патруля не пускать мигрантов в страну, сообщает CNN.
Такое действие было бы незаконным, поскольку закон США об иммиграции защищает право мигрантов на получение убежища в стране. Но, как сообщается, Трамп сказал агентам, что если судьи доставят агентам какие-либо проблемы, они должны сказать: «Извините, судья, я не могу этого сделать. У нас нет места».
Отключение всей границы
Трамп публично и неоднократно выдвигал это требование в разгар весеннего ажиотажа на границе.
Угроза была в основном направлена на то, чтобы убедить Мексику быть более агрессивной в предотвращении пересечения мигрантов из Центральной Америки через страну по пути в США.
Советники часто предупреждали Трампа о том, что закрытие границы вызовет экономическую катастрофу , нанесет ущерб трансграничной торговле, приведет к потере туристов и разрушению таких отраслей, как сельское хозяйство и производство автомобилей.
В конечном счете, Трамп не закрыл границу, и Мексика согласилась более тщательно контролировать свою южную границу с Гватемалой и разрешить мигрантам ждать в Мексике, пока рассматриваются их дела о предоставлении убежища в США.