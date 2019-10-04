Названа страна, чья конституция оказалась самой длинной

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Все знают, что Индия является крупнейшей в мире демократией. Но знаете ли вы, что она также имеет самую большую в мире конституцию?

Состоящая из 145 000 слов, это самая длинная письменная конституция из всех суверенных государств в мире. Конституция США, к примеру, содержит всего 4400 слов, информирует enovosty.com/news.

Министерство иностранных дел объясняет, что конституция Индии, составленная между 1947 и 1950 годами, с годами только расширялась.

Первоначальный текст конституции содержал 395 статей в 22 частях и восьми приложениях. Он вступил в силу 26 января 1950 года, в день, когда Индия празднует каждый год как День Республики. Количество статей с тех пор увеличилось до 448 из-за 100 поправок.

Два экземпляра индийской конституции были написаны от руки, один на английском и один на хинди. В настоящее время они хранятся в библиотеке Дома Парламента. В декабре 2012 года Sotheby’s в Лондоне продал с аукциона копию первого издания конституции Индии, которое было подписано первым президентом страны Раджендрой Прасадом. Она была продана частному коллекционеру почти за 50 000 долларов.

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Критики задаются вопросом, является ли длина конституции ее слабостью.

«Конституция Индии по-прежнему напоминает слона из разных стран, которого многие слепые потрогали в разных частях, придумывая собственную интерпретацию природы существа», — писал Джелум Чоудхури из Crystal Research and Consulting.

«Это громоздкая и непонятная книга правил, которая должна направлять повседневную жизнь народа Индии и его муниципалитетов, правительств штатов и федеральных правительств, а также отношения между ними», — добавил Чоудхури. «Неудивительно, что на самом деле никто не знает, что происходит в Индии, кроме тех, кто требует особых знаний или терпения, которых, к сожалению, довольно немного. И неудивительно, что прогресс страны сдерживается, потому что нет единого понимания в отношении этого набора правил».

Менее чем за восемь десятилетий существования страны в конституцию Индии были внесены поправки 103 раза. Американская конституция, написанная в 1787 году и ратифицированная в 1788 году, была изменена только 27 раз.