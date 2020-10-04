«Пошел вон — ты и твой ОМОН»: в Минске прошел многотысячный «Марш освобождения» (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Пошел вон - ты и твой ОМОН": в Минске прошел многотысячный "Марш освобождения" (ФОТО) "Пошел вон - ты и твой ОМОН": в Минске прошел многотысячный "Марш освобождения" (ФОТО)

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Сегодня с самого утра силовики стянули технику и силовиков в Минск. В центре города были замечены БТР и военные с оружием. Несмотря на запугивания, беларусы вновь вышли на улицы многотысячным маршем за освобождение политзаключенных.

ФОТО: TUT.BY

Люди несли плакаты «Свободу политзаключенным!»; «Свободу народу!»; «Пошел вон — ты и твой ОМОН!»; «Жыве Беларусь!»,»И один в поле воин, если он — беларус», информирует enovosty.com/news.

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Впоследствии силовики стали жестко задерживать протестующих. В частности, появилось видео задержания 13-летней девочки. Ребенка и ее отца задерживало 6 человек в балаклавах и шлемах:

Минск. У Дворца Республики неизвестные в балаклавах и с оружием в руках грузятся в грузовик:

4 октября в Беларуси были задержаны более 200 участников акций протеста. Такие данные по состоянию на 23.00 приводит белорусский правозащитный центр «Вясна». В числе задержанных есть, по данным правозащитников, 14 сотрудников СМИ.