Армия США выпустила первый вертолет UH-60V со «стеклянной» кабиной

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Армия США объявила, что Corpus Christi Army Depot (CCAD) выпустил свой первый вертолет UH-60 Victor Black Hawk.

Подробности были приведены в пресс-релизе. Командующий CCAD, полковник Джозеф Х. Паркер провел официальную церемонию подписания сразу же после проведения осмотра UH-60V Black Hawk с главными пилотами-испытателями, начальниками экипажей и директором по производству воздушных транспортных средств, информирует enovosty.com/news.

В недавнем пресс-релизе полковник Джозеф Х. Паркер, командующий CCAD, сказал: «Это первый из 760 Black Hawk в рамках программы рекапитализации армии. Они построены армией и принадлежат армии». Программа рекапитализации CCAD снижает затраты на замену устаревших вертолетов новыми и позволяет избежать затрат примерно на сумму 9 миллионов долларов в виде налогов на каждую реконструкцию.

Кабина пилотов вертолета UH-60V

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В обновлении аналоговый дисплей вертолета заменен на современную цифровую открытую «стеклянную» кабину, которая позволяет пользоваться простым в использовании интегрированным интерфейсом для пилотажной машины. Реконфигурация повышает безопасность и возможность взаимодействия с другими передовыми воздушными средствами, которые в настоящее время находятся на поле боя.

«Завершение строительства этого вертолета — первый шаг в продвижении армии США вперед к переходу на Future Vertical Lift», — сказал полковник Джозеф Х. Паркер.

Источник: Defence-blog