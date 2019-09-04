The Washington Times: США настаивают на свободной границе Великобритании с Ирландией после Brexit

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Майк Пенс сообщил, что США поддерживают усилия Великобритании по выходу из Европейского Союза. Однако призвал соблюдать Соглашение Страстной пятницы

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США поддерживают усилия Великобритании по выходу из Европейского Союза, но призывают соблюдать Соглашение Страстной пятницы, которое предусматривает свободную границу с Ирландией, — сообщает Том Хоуэлл Дж. в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

На встрече с премьер-министром Ирландии Пенс сказал, что им необходимо «добросовестно» договориться с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который намерен реализовать соглашение по Brexit до 31 октября. Если Великобритания выходит из ЕС, то это провоцирует начало проведения иммиграционных проверок на границе. Ирландские чиновники ясно дали понять, что возвращение «жесткой границы» является серьезной проблемой.

«Я знаю, что вы понимаете, какое влияние может оказать жесткая граница. «Это барьеры для свободного передвижения людей и беспрепятственной торговли, барьеры для делового сотрудничества и риск того, что соглашение Страстной пятницы и мир могут быть разрушены», — сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

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Майк Пенс согласился с озабоченностью ирландец и обратился к ним с собственной просьбой. Он попросил ирландских чиновников помочь заблокировать деятельность китайских компаний, которые хотят построить сотовые сети 5G в Ирландии