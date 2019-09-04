The Washington Times: США настаивают на свободной границе Великобритании с Ирландией после Brexit

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

День рождения Города Ангелов

Все фото »

Новости мира

04.09.2019 г.
19:56The New York Times: Пенс предупреждает об активизации действий РФ и Китая в Арктике
17:51The Washington Times: США настаивают на свободной границе Великобритании с Ирландией после Brexit
16:34Reuters: После урагана "Дориан" на Багамах местные жители публикуют длинные списки пропавших без вести
15:52Associated Press: В Великобритании тестируют фитнес-трекеры для коров
14:42Проблемный космодром "Восточный" как долгосрочный позор РФ, - Злой Одессит
10:49Болгария не согласна с тем, что РФ освободила Европу от нацизма
10:39Трамп ввел санкции против космической программы Ирана
Все новости мира

Аналитика

03.09.2019

Итоги дня: Исторический день в Раде, Конституционная революция и судьба боевика, которого желает Путин

Итоги дня: Исторический день в Раде, Конституционная революция и судьба боевика, которого желает Путин
Президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить народу вносить законопроекты, с нардепов сняли неприкосновенность, а нидерландские следователи ...
02.09.2019

Итоги дня: Школьный старт, революционные планы Зеленского и амбициозные задания Кабмина

Итоги дня: Школьный старт, революционные планы Зеленского и амбициозные задания Кабмина
Зеленский задекларировал весьма амбициозный экономический план и призвал легализировать казино в стране, а школьники и студенты начали новый учебный ...
02.09.2019

«6+1» вместо G7, или «Трест, который лопнул»

«6+1» вместо G7, или «Трест, который лопнул»
Последний саммит Большой Семерки во французском Биаррице в очередной раз продемонстрировал, что Семерка полностью утратила хоть какое-то единство, превратившись ...

Последние новости

04.09.2019 г.
20:37 В Украине запустили проект развития школьных медиа Youth MediaLab
20:18 На Ровенщине возникла массовая драка между прихожанами храма
19:56 The New York Times: Пенс предупреждает об активизации действий РФ и Китая в Арктике
19:34 Ученые рассказали о серьезной опасности искусственных подсластителей
19:16 ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека в аннексированном Крыму
18:58 Розенко рассказал о влиянии повышения налогов для IT-«упрощенцев» на экономику Украины
18:34 В этом году впервые в танковых войсках появились девушки, - Минобороны
18:20 Нардеп Даниил Гетьманцев пошел на поводу у Коломойского
18:18 Стоимость украинских ценных бумаг выросла до рекордного уровня
17:51 The Washington Times: США настаивают на свободной границе Великобритании с Ирландией после Brexit
17:32 СБУ блокировала механизм финансирования боевиков на оккупированном Донбассе
17:16 Украинские военнослужащие бригады "Холодный яр" провели масштабные учения (ФОТО)
16:56 В оккупированном Донецке произошел мощный взрыв: что известно
16:34 Reuters: После урагана "Дориан" на Багамах местные жители публикуют длинные списки пропавших без вести
16:13 В Минэкономразвитии сообщили, что рост украинской экономики составил 4%
15:52 Associated Press: В Великобритании тестируют фитнес-трекеры для коров
15:31 В Украине значительно увеличилась стоимость борща
15:09 На Донбассе оккупанты усиливают передовые подразделения и устанавливают запрещенные мины, - разведка
14:42 Проблемный космодром "Восточный" как долгосрочный позор РФ, - Злой Одессит
13:35 В ЕС призвали дать Украине «особый статус». В чем суть?
13:25 Нардеп от "Слуги народа" прокомментировала свою пикантную переписку в Раде
13:19 Диетологи сообщили, как можно утолить голод
13:13 Стало известно, когда в Украине исчезнут монеты
13:12 В США назвали "самую опасную страну"
13:10 Зеленский не хочет кастрировать педофилов
12:52 Феросплавные заводы олигарха Коломойского платят за электроэнергию меньше, чем другие, - эксперт
12:42 В мире упали цены на украинскую кукурузу, но аграрии нашли плюсы
12:37 Ученые: Худые ноги - признак проблем со здоровьем
12:28 IT-шникам в Украине могут усложнить жизнь
12:28 Премьер-министр пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года, - СМИ
12:17 "Без роб и решеток": Стало известно, где отбывает наказание Зайцева
11:50 Curiosity нашел на Марсе воду: сделали важное заявление
11:18 В Украине создали две схемы с разной абонплатой за счетчики
11:00 "Злой одессит" рассказал, почему о дефолте в Украине не может быть и речи
10:49 Болгария не согласна с тем, что РФ освободила Европу от нацизма
10:39 Трамп ввел санкции против космической программы Ирана
10:36 Юрий Голик: «Для развития инфраструктуры нужен профессиональный менеджмент, и только потом - деньги»
10:31 34 августа: Появились свежие снимки "аншлага" на крымских пляжах
10:30 В Украине начнут оформлять недвижимость по-новому
10:08 В Украине увеличились декретные выплаты
10:00 Объемы выросли в 6 раз: Украина - главный экспортер пшеницы в ЕС
09:50 Премьер Гончарук получил важное приглашение
09:44 Назвали вероятную дату обмена пленных
09:28 "Настоятельно призывается направить средства": Американские сенаторы вступились за Украину
09:27 В Киеве цены на аренду жилья растут ежедневно
09:12 Все рыдают от зависти: Хомо путинус
09:00 Жители Неноксы: Сотрудники «Росатома» оставили продукты, вещи – просто бежали
08:28 Европейский энергорынок наносит сильный удар по «Газпрому»
08:27 Когда Украина слезет с иглы МВФ
08:24 Подписан «бессрочный договор о дружбе»: У России появился новый союзник
08:24 В РФ столкнулись два пассажирских самолета (ВИДЕО)
08:22 В США убеждены, что способны остановить Северный поток-2
08:21 США заявили, что могут остановить "Северный поток-2"
08:13 Украинцев ждет рекордный курс доллара
03.09.2019 г.
22:24 Меган Маркл обратилась в PR-агентство для улучшения своего имиджа
22:00 ТОП-3 самых лучших стран для путешествий по дикой природе - рейтинг
21:58 Lamborghini презентовал первый электрифицированный суперкар (ФОТО)
21:43 Жители ОРДЛО рассказали, как живется на оккупированных территориях (ВИДЕО)
21:28 Reuters: Внук Черчилля будет голосовать против Джонсона по Brexit
21:17 В Европе цены на природный газ упали до десятилетнего минимума
Все новости »

The Washington Times: США настаивают на свободной границе Великобритании с Ирландией после Brexit

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: США настаивают на свободной границе Великобритании с Ирландией после Brexit
 
Печать Отправить на почту

 

 

Майк Пенс сообщил, что США поддерживают усилия Великобритании по выходу из Европейского Союза. Однако призвал соблюдать Соглашение Страстной пятницы

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США поддерживают усилия Великобритании по выходу из Европейского Союза, но призывают соблюдать Соглашение Страстной пятницы, которое предусматривает свободную границу с Ирландией, — сообщает Том Хоуэлл Дж. в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

На встрече с премьер-министром Ирландии Пенс сказал, что им необходимо «добросовестно» договориться с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который намерен реализовать соглашение по Brexit до 31 октября. Если Великобритания выходит из ЕС, то это провоцирует начало проведения иммиграционных проверок на границе. Ирландские чиновники ясно дали понять, что возвращение «жесткой границы» является серьезной проблемой.

The Washington Times: США настаивают на свободной границе Великобритании с Ирландией после Brexit

«Я знаю, что вы понимаете, какое влияние может оказать жесткая граница. «Это барьеры для свободного передвижения людей и беспрепятственной торговли, барьеры для делового сотрудничества и риск того, что соглашение Страстной пятницы и мир могут быть разрушены», — сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Читайте: Reuters: Макрон сказал Джонсону, что слишком поздно для нового соглашения по Brexit

Майк Пенс согласился с озабоченностью ирландец и обратился к ним с собственной просьбой. Он попросил ирландских чиновников помочь заблокировать деятельность китайских компаний, которые хотят построить сотовые сети 5G в Ирландии


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 142

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Исторический день в Раде, Конституционная революция и судьба боевика, которого желает Путин
Итоги дня: Школьный старт, революционные планы Зеленского и амбициозные задания Кабмина
«6+1» вместо G7, или «Трест, который лопнул»
Итоги недели: Рада 9.0, историческое решение депутатов и один шаг до катастрофы
Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Все статьи


Читайте также

Reuters: Макрон сказал Джонсону, что слишком поздно для нового соглашения по Brexit
Загрузка...

Армия

Вертолет Ми-26
Вертолет Eurocopter NHI NH90 (Германия-Франция)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AW50 (Великобритания)
Танк PT-91 Twardy (Польша)
Вся армия    >>

Персоны

Арсений
ЯЦЕНЮК
Виталий
ГАЙДУК
Александр
КИХТЕНКО
Назар
ХОЛОДНИЦКИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Крымский тупик. Как Обама перехитрил Путина

Крымский тупик. Как Обама перехитрил Путина

Любая нормализация отношений с Россией будет рано или поздно утыкаться в проблему полуострова.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 