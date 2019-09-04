The New York Times: Пенс предупреждает об активизации действий РФ и Китая в Арктике

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Майк Пенс в ходе своего визита в Исландию сообщил, что Россия и Китай проявляют все большую активность в арктическом регионе

Вице-президент США Майк Пенс в ходе своего визита в Исландию сообщил, что Россия и Китай проявляют все большую активность в арктическом регионе. Пенс также похвалил Рейкьявик за сотрудничество в области безопасности, — сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

На фоне растущих разногласий в полярном регионе из-за таяния льда и доступа к природным ресурсам Соединенные Штаты выразили обеспокоенность тем, что Россия ведет себя агрессивно в Арктике. Пенс отметил, что за действиями Китая следует также внимательно следить.

«Мы высоко оцениваем береговую охрану Исландии и благодарны за сотрудничество в области безопасности и возможности присутствия сил США в Исландии и за ее пределами», — сказал Пенс после встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в Рейкьявике.

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Президент Исландии заявил, что все страны должны попытаться избежать столкновения в регионе. «Не секрет, что я хотел бы изучить соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами. Я надеюсь, что при вашей поддержке мы сможем открыть новую главу сотрудничества США и Исландии», сказал Йоханнессон

Напомним, месторасположение Исландии в северной части Атлантического океана делает ее геополитически важной в условиях возросшего интереса к Арктике, которая обладает большими запасами нефти, газа, золота, алмазов, цинка и железа.