Пора делать выводы: В Польше остро высказались о путинской России

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Польский премьер перечислил преступления путинского режима в Российской Федерации

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки назвал путинскую Россию «враждебным режимом» и перечислил его преступления. Об этом он написал в своём Twitter, информирует enovosty.com/news.

Глава правительства Польши подчеркнул, что отравление оппозиционера Алексея Навального — это не первая попытка устранить политических оппонентов главы Кремля Владимира Путина, используя смертельно опасные вещества. Кроме того, Моравецки коротко напомнил о других преступлениях: «Грузия 2008. Крым и Донбасс с 2014. MH17. Солсбери 2018. Берлин 2019. Навальный 2020. Сколько ещё таких событий нам нужно, чтобы наконец понять, что мы имеем дело с враждебным режимом? Диалог, партнерство, компромисс – для них чужие слова. Пора делать выводы», – коротко и чётко написал польский премьер в своём микро-блоге.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом «Новичок», которое ранее уже «всплывало» в деле об отравлении Скрипалей. В США и Европе уже высказались, заявив о необходимости наказать Россию за это преступление. В частности, звучат призывы остановить путинский масштабный проект «Северный поток-2».

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