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Греция и Турция начали переговоры по Средиземному морю, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Греция и Турция начали переговоры по Средиземному морю, - Associated Press
 
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Греция и Турция начали переговоры по Средиземному морю, чтобы снизить риск военного конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Греция и Турция начали технические обсуждения, направленные на снижение риска вооруженного конфликта из-за прав на разведку нефти и газа в Средиземном море. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Столтенберг сообщил, что обе стороны договорились начать «технические переговоры», чтобы снизить риски военных «инцидентов и несчастных случаев». Но Афины быстро опровергли подобное соглашение, заявив, что Турция должна сначала вывести свои корабли из района, где она ведет разведку газа и нефти.

Греция и Турция начали переговоры по Средиземному морю, — Associated Press

Анкара заявила, что поддерживает инициативу Столтенберга о проведении военно-технических переговоров и призвала Грецию сделать то же самое.

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Греция и Турция начали переговоры по Средиземному морю, — Associated Press

Напомним, союзники по НАТО Греция и Турция находятся на грани военного конфликта из-за проведения Турцией работ по разведке месторождений газа и нефти. Анкара заявляет, что имеет полное право вести там разведку и обвиняет Грецию в попытке несправедливо захватить месторождения нефти и газа.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 57

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