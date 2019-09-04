Associated Press: В Великобритании тестируют фитнес-трекеры для коров

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В Великобритании тестируют фитнес-трекеры для коров, которые помогают увеличить производительность ферм и сэкономить рабочую силу

В Великобритании владельцы крупного рогатого скота помогают тестировать мобильные технологии следующего поколения, направленные на повышение эффективности молочного животноводства, — сообщает Джеймс Брукс в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Стадо из 180 коров оснащено беспроводными ошейниками для мониторинга, которые работают как фитнес-трекеры и записывают движение коров, вкусовые предпочтения и привычки питания. Собранные данные отправляются в облако с помощью сигналов мобильной сети пятого поколения 5G.

Там специальный алгоритм анализирует информацию и уведомляет фермеров и ветеринаров через приложение для смартфона о выявленных отклонениях, которые могут указывать на болезнь.

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Главной целью внедрения данных технологий является повышение производительности и экономия рабочей силы, что позволяет фермерам следить за своими стадами удаленно. Отправляя данные о коровах в облако, фермеры могут использовать приложение для мониторинга каждой коровы, что позволяет сэкономить время и усилия. Данные также могут быть отправлены другим специалистам, например, ветеринарам, которые могут следить за состоянием здоровья стада в онлайн-режиме.