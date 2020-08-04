Трагедия в Бейруте: Появилось видео уничтоженного взрывом порта

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В Сети появляются все новые видеозаписи очевидцев мощного взрыва в порту Бейрута. Один из роликов снят в всего в паре сотен метров от эпицентра. Судя по кадрам, порт практически полностью уничтожен.

По данным СМИ, ссылающимся на свидетелей и отдельные заявления властей, последствия взрыва зафиксированы почти по всему городу: в зданиях побило стекла (ранения получили в том числе сотрудники дипведомств), на улицах повреждены автомобили.

Власти Ливана сообщили, что на данный момент известно о 50 жителях Бейрута, погибших в результате мощного взрыва, произошедшего во вторник в зоне порта, сотни тяжело раненых. Список жертв уточняется, сообщили в Минздраве страны.

По данным ливанского Красного креста, много людей находилось вблизи эпицентра и в домах, поврежденных в результате взрывов. Пострадали не менее 2750 тысяч человек.

Местные СМИ сообщают, что больницы в ливанской столице переполнены, пациентов отправляют в госпитали пригородов.

Одна из больниц в Бейруте сообщает, что приняла более 500 раненых.

Video shows the devastation at Beirut Port pic.twitter.com/bvHqihhJp4 — Aurora Intel — #StayHome (@AuroraIntel) August 4, 2020

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил среду, 5 августа, днем траура.

В «Хезболле» заявили, что взорвавшийся объект не является военным складом. Там также опровергли причастность Израиля.

Напомним, ранее ливанский телеканал «Аль-Хадас» и еще ряд СМИ сообщил, что два взрыва в порту Бейрута могли произойти из-за ракетного удара. Его якобы мог нанести Израиль, пытаясь разбомбить один из объектов группировки «Хезболла».

Поначалу армия Израиля отказалась комментировать сообщения иностранных СМИ о возможном ракетном ударе. Позднее Израиль уже официально заявил, что не причастен к трагедии в столице Ливана.

Между тем, по последним данным, взрыв прогремел на складе не с пиротехникой, а со взрывоопасными веществами. По словам представителя армии Ливана, взрыв произошёл в месте, куда на протяжении многих лет свозили конфискованные взрывоопасные вещества.

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми заявил, что в порту Бейрута произошел взрыв аммиачной селитры.

По данным ряда СМИ, ссылающихся на источники, взрывоопасное вещество было несколько лет назад изъято у контрабандистов и хранилось на складе в порту для дальнейшей переработки или утилизации. Сообщается, что детонации могло предшествовать короткое замыкание на складе, спровоцировавшее пожар и последующий взрыв.