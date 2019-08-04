«Он построил клетки для детей»: Трамп раскритиковал иммиграционную политику Обамы

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Президент Дональд Трамп возродил давнюю дискуссию об иммиграционной политике бывшего президента Барака Обамы

Президент Дональд Трамп поднял давнюю дискуссию об иммиграционной политике бывшего президента Барака Обамы, поскольку десять кандидатов в президенты от Демократической партии 2020 года начали спор на эту тему во время дебатов на CNN., информирует enovosty.com/news.

«Клетки для детей были построены администрацией Обамы в 2014 году», — заявил Трамп.

Трамп имел в виду американские пограничные центры, где содержались несопровождаемые дети-мигранты в ожидании решения об их статусе во время пребывания Обамы на посту.

«Обама построил клетки», сказал Трамп в интервью Telemundo в июне. «Я их не строил».

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Снимки детей, находящихся в ужасных условиях, живущих в металлических клетках, вызвали бурю негодования среди демократических лидеров и активистов, особенно когда администрация Трампа находилась под пристальным общественным вниманием за свою иммиграционную политику «нулевой терпимости».

Бывший спичрайтер Обамы Джон Фавро ранее ссылался на вирусную фотографию клеток и признался в Твиттере, что администрация Обамы столкнулась с «потоком несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов», и что правительство пыталось «вывезти этих детей из приютов как можно быстрее и воссоединить их с родителями » еще в 2014 году.

Хотя утверждение Трампа о том, что Обама задерживал детей-мигрантов на границе, является точным, его второе замечание, которое он повторял несколько раз, не совсем соответствует правде.

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«Обама проводил политику разделения детей и родителей», добавил Трамп в своем твиттере. «Я прекратил это, даже когда понял, что на границу придет больше семей!»

После того, как администрация Трампа начала свою противоречивую политику «нулевой терпимости», тысячи детей-мигрантов были разлучены со своими родителями. Эта практика позволила сотрудникам правоохранительных органов задерживать и привлекать к уголовной ответственности взрослых, незаконно въехавших в США.

На практике, во времена правления Обамы, такие меры (разделение детей и взрослых) использовалась только тогда, когда у родителей были судимости или имелись проблемы с деньгами.

Дочка президента Иванка Трамп также прокомментировала иммиграционный кризис: «Я очень сильно переживала по этому поводу, и я категорически против разделения родителей и детей».

Трамп, возможно, официально прекратил эту практику, но более 900 детей-мигрантов по-прежнему разлучены со своими семьями из-за мелких уголовных преступлений.