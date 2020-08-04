На необитаемом острове обнаружили моряков благодаря огромной надписи «SOS» на пляже (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » На необитаемом острове обнаружили моряков благодаря огромной надписи "SOS" на пляже (ФОТО) На необитаемом острове обнаружили моряков благодаря огромной надписи "SOS" на пляже (ФОТО)

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В Индийском океане нашли трех пропавших моряков. Они пробыли на острове Пайкелот в течение трех дней.

ФОТО

Там они оказались после того, как у их лодки закончилось топливо и они сбились с курса, информирует enovosty.com/news.

2 августа их нашли австралийские военные самолеты. Помогла морякам огромная надпись SOS. Ее пропавшие разложили на пляже необитаемого острова при помощи камней.

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Моряки были найдены примерно в 190 км от места отправления.

Местные власти обратились за помощью к Австралии после получения сообщений о пропаже моряков 1 августа.Военный корабль Канберра присоединился к операции на обратном пути из Гавайев в Австралию, пишет издание Fr24news

После обнаружения сообщения SOS, австралийский военный вертолет приземлился на пляже и передал людям еду и воду. По данным австралийских сил обороны, моряки находятся в удовлетворительном состоянии без серьезных травм.