На необитаемом острове обнаружили моряков благодаря огромной надписи «SOS» на пляже (ФОТО)
В Индийском океане нашли трех пропавших моряков. Они пробыли на острове Пайкелот в течение трех дней.
Там они оказались после того, как у их лодки закончилось топливо и они сбились с курса, информирует enovosty.com/news.
2 августа их нашли австралийские военные самолеты. Помогла морякам огромная надпись SOS. Ее пропавшие разложили на пляже необитаемого острова при помощи камней.
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Моряки были найдены примерно в 190 км от места отправления.
Местные власти обратились за помощью к Австралии после получения сообщений о пропаже моряков 1 августа.Военный корабль Канберра присоединился к операции на обратном пути из Гавайев в Австралию, пишет издание Fr24news
После обнаружения сообщения SOS, австралийский военный вертолет приземлился на пляже и передал людям еду и воду. По данным австралийских сил обороны, моряки находятся в удовлетворительном состоянии без серьезных травм.