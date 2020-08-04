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«Культурный геноцид»: Китай продолжает ограничивать свободу тибетцев

Главная » Последние новости » Новости мира » "Культурный геноцид": Китай продолжает ограничивать свободу тибетцев
 
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Ситуация с соблюдением прав человека в Тибете является сегодня одной из самых кризисных ситуаций в мире

В то время как международное сообщество сосредоточилось на китайских репрессиях против уйгурских мусульман, в Тибете продолжается ущемление прав местных жителей со стороны китайских властей. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Ситуация с соблюдением прав человека в Тибете является сегодня одной из самых кризисных ситуаций в мире. Начиная с 2009 года более 150 тибетцев стали жертвами самосожжения в знак протеста против гнета Китая», — сказал вице-президент International Campaign for Tibet Бхучунг К. Церинг

«Культурный геноцид»: Китай продолжает ограничивать свободу тибетцев

«Тибетские школы вынуждены преподавать ученикам китайский язык как основной. А совсем недавно китайские власти приказали тибетцам убрать свои молитвенные флаги с домов и вершин холмов. Живя под репрессивным правлением Коммунистической партии Китая, у тибетцев практически нет свободы вероисповедания, свободы слова и других свобод, которые ни одно правительство не имеет права отнимать», — говорит Церинг. Организация Freedom House называет Тибет вторым регионом с наименьшей свободой в мире после Сирии.

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«Культурный геноцид»: Китай продолжает ограничивать свободу тибетцев

Обеспокоенность по поводу будущего Тибета усилилась на этой неделе после того, как китайское правительство объявило о закрытии консульства США в Чэнду. Этот шаг был сделан через несколько дней после того, как Вашингтон приказал закрыть китайское консульство в Хьюстоне из-за шпионской деятельности.

Внешнеполитические аналитики подчеркивают, что закрытие консульства в Чэнду является еще одним способом отстранить США от мониторинга предполагаемых злоупотреблений в Тибете. Далай-лама в 2008 году назвал ситуацию в Тибете «культурным геноцидом».

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«Культурный геноцид»: Китай продолжает ограничивать свободу тибетцев

В докладе Госдепартамента США в прошлом месяце подчеркивалось, что «нормативные акты правительства контролируют все аспекты тибетского буддизма, включая религиозные храмы, школы и персонал». Некоторые жители Тибетского автономного района (ТАР) и других районов подвергались физическому насилию и пыткам. «Бывшие заключенные сообщали, что их избивали до тех пор, пока они не теряли сознание. Их пытали электрическими дубинками. Монахов и монахиней заставляли носить военную одежду», — говорится в сообщении.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 151

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