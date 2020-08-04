Глобальное потепление приведет к смертности, которая превысит все инфекционные заболевания, — The Guardian
Согласно исследованию, глобальное потепление приведет к смертности, которая превысит все инфекционные заболевания
Растущее, но официально неподтвержденное число умерших от глобального потепления приближается к общему числу смертей от всех инфекционных заболеваний. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.
Согласно проведенному исследованию, если количество выбросов в атмосферу не будет сокращено, то к концу столетия глобальные показатели смертности будут увеличены на 73 человека на 100 000 лиц. Это почти соответствует общему числу умерших от всех инфекционных заболеваний, включая туберкулез, ВИЧ/СПИД, малярию, лихорадку денге и желтую лихорадку.
В исследовании анализировались различные данные и кейсы, чтобы можно было понять, как существующие факторы связаны между собой. Анализировались также непрямые причины, такие как тепловой удар и увеличение сердечных приступов во время тепловой волны.
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«Многие пожилые люди умирают из-за косвенного теплового воздействия», — сказал экономист по окружающей среде в Чикагском университете Амир Джина. «Это очень похоже на Covid. Если у вас проблемы с сердцем и вы плохо переносите жару, это может быть для вас очень опасно», — говорит Джина
В последние годы огромные тепловые волны обрушились на США, Европу, Австралию, Индию, Арктику и другие страны. В результате этой жары очень высокие показали смертности. В частности, летом прошлого года во Франции от жары умерли 1500 человек.