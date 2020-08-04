Беларусь мобилизует 3000 солдат из-за опасений вторжения

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Белорусские военные размещают дополнительные войска на границе с Россией из-за опасений вторжения.

Белорусские военные мобилизуют 3000 солдат в преддверии августовских президентских выборов из-за опасения вторжения. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Белорусский военный чиновник анонимно сообщил, что министерство обороны Республики Беларусь мобилизует военных резервистов. Однако пока никакой официальной информации о причине и количестве резервистов не предоставлено.

Местные источники также сообщили, что министерство обороны страны планирует мобилизовать до 3000 военнослужащих. В Belaruspartisan.by рассказали, что жители Витебской области, граничащей с Россией, получают звонки и призывные карточки из военкоматов. Военкоматы сообщают о мобилизации мужчин в возрасте до 35 лет, которые ранее служили в рядах Вооруженных сил.

Бывшие военнослужащие должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах. Призывников планируется отправить в 25-дневный тренировочный лагерь. Кроме того, белорусские военные размещают дополнительные войска на границе с Россией из-за опасений вторжения.

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Официальный Минск опасается, что Россия может воспользоваться нестабильностью в стране и реализовать украинский сценарий оккупации части территорий в преддверии президентских выборов в августе.