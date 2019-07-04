США и Китай планируют возобновить переговоры по заключению торгового соглашения

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США и Китай планируют провести переговоры на следующей неделе по заключению торгового соглашения

Представители администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что представители США и Китая планируют встретиться на следующей неделе, чтобы попытаться прийти к общему соглашению, — сообщает Джефф Месон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Эти переговоры должны пройти на следующей неделе», — заявил журналистам на брифинге экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу. Основными участниками переговоров со стороны США являются торговый представитель Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин.

Китай на переговорах должен представлять вице-премьер Лю Хэ. Обе стороны договорились о встрече еще на прошлой неделе, когда президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин провели официальную встречу.

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Переговоры между двумя сторонами были прерваны в мае после того, как официальные лица США обвинили Китай в том, что он отказался от обязательств, взятых на себя ранее. Соединенные Штаты обвиняют Китай в том, что он допускает кражу интеллектуальной собственности и вынуждает американские компании делиться своими технологиями с китайскими коллегами для ведения бизнеса в Китае. Китай отрицает такую ​​практику и не хочет вносить радикальные правовые изменения в свое законодательство.