The Washington Times: В Пакистане для борьбы с оппозицией все чаще используется обвинение в «госизмене»

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Обвинения в государственной измене все чаще используются властью Пакистана для борьбы с оппозицией, несмотря на обещания премьер-министра Имрана Хана дать Пакистану новый старт и ограничить вмешательство силовиков в политические распри.

Профессор Аммар Али Ян посетил демонстрацию против пыток и убийства коллеги-профессора в Лахоре, после чего был обвинен в измене и арестован, — сообщает Найла Инаят в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Аналитики и активисты говорят, что такая ситуация в Пакистане не редкость. Обвинения в государственной измене все чаще используются против критиков политики правительства, несмотря на обещания премьер-министра Имрана Хана дать Пакистану новый старт и ограничить вмешательство силовиков в политические распри.

«В настоящее время в Пакистане инакомыслие все больше приравнивается к госизмене», — сказал профессор политологии в Форман Христианском колледже Аммар Али Ян. «Есть очень много случаев, когда людей, которые не согласны с политикой страны или с видением ее будущего, маркируют как… агентов иностранной власти».

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Академикам, активистам, борющимся за гражданские права, журналистам и другим лицам, критикующим правительство, угрожают физически, троллят в Интернете, арестовывают по обвинению в государственной измене или убивают. Хотя критики политики государства уже давно сталкиваются с преследованиями и насилием, однако, ситуация, по словам многих, заметно ухудшилась.

В апреле пакистанские власти выдвинули обвинения в интернет-терроризме против журналиста-расследователя Шахзеба Джиллани из-за клеветы на «уважаемые институты». По мнению Джиллани, реальной причиной обвинений против него была история о насильственных исчезновениях, которую он сообщил новостному агентству Dunya News.

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