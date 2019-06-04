Украинцу в США грозят обвинения в массовых хакерских атаках на американские предприятия

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Украинцу, экстрадированному в США, грозит обвинение в участии в группе «FIN7», организовавшей хакерские атаки на финансовые учреждения, а позже и на рестораны, казино и другие предприятия стран СНГ, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Западной Европы, Северной и Южной Америки

Украинец, обвиненный в массовой хакерской атаке на рестораны, казино и другие предприятия в 47 штатах Соединенных Штатов Америки, был выдан США для предъявления обвинения , — сообщает The New York Times , информирует enovosty.com/news.

Андрей Колпаков впервые появился в федеральном суде в Сиэтле в понедельник после экстрадиции из Испании. Заседание суда по его делу назначено на 10 июня. Колпаков был арестован в прошлом году вместе с двумя другими лицами, обвиняемыми в причастности к хакерской группе «FIN7». Представители обвинения говорят, что хакерская группа «FIN7» похитила около 15 миллионов данных кредитных и дебетовых карт граждан США. Целевыми компаниями были Chipotle, Arby’s и Red Robin. ФБР сообщает, что украденные данные карт часто продавались на нелегальных онлайн-площадках.

Напомним, ранее сообщалось, что хакерская группа «FIN7» совершила сотни онлайн-ограблений и завладела финансовыми средствами на общую сумму в $1,2 миллиарда. Впервые о международной хакерской группировке, в которую входили граждане Украины, Китая и других европейских государств, стало известно в 2013 году, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали людей, снимающих денежные средства из банкоматов без карточек и ввода PIN-кода.

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Представители финансовых учреждений обратились в «Лабораторию Касперского», рассказав, что с их карточек начали пропадать деньги. В результате, IT-специалисты в сфере безопасности узнали о о вредоносной программе Anunak. Злоумышленники посылали фишинговые письма с зараженными файлами сначала в финансовые учреждения, а позже и в рестораны, казино и другие предприятия стран СНГ, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Западной Европы, Северной и Южной Америки.