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Reuters: Трамп призывает Британию покинуть ЕС и обещает «феноменальную» торговую сделку

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Трамп призывает Британию покинуть ЕС и обещает "феноменальную" торговую сделку
 
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Во время своего визита в Великобританию президент США Дональд Трамп сообщил, что Великобритания должна выйти из Евросоюза и подчеркнул, что планирует заключить «феноменальное» торговое соглашение с Британией после Brexit.

Во время своего визита в Великобританию президент США Дональд Трамп был в восторге от «особых отношений» между двумя странами, развеяв опасения, что он будет критиковать политику Великобритании и уходящего премьер-министра Терезу Мэй, — сообщает Стив Холланд и Вильям Джеймс в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Трамп сообщил, что Великобритания должна выйти из Евросоюза и подчеркнул, что планирует заключить «феноменальное» торговое соглашение с Британией после Brexit. Трамп назвал Мэй «потрясающим профессионалом», избегая риторики, которая могла бы смущать ее и позволять обсуждать спорные темы, такие как Huawei и Иран.

Reuters: Трамп призывает Британию покинуть ЕС и обещает «феноменальную» торговую сделку

Трамп упомянул Бориса Джонсона, который сказал, что Соединенное Королевство должно покинуть ЕС 31 октября и Джереми Ханта, который предостерегал от возможности выхода из ЕС без сделки. «Я знаю Бориса, он мне нравится. Я думаю, что он сделал бы очень хорошую работу», — сказал Трамп журналистам. «Я знаю Джереми, я думаю, он отлично бы справился», — добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что главной проблемой между союзниками США и Великобританией стало разногласие относительно решения Британии по разрешению Huawei принимать участие в запуске 5G.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 282

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