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«Отойдите от края пропасти»: Китай предупредил Великобританию о вмешательстве в дела Гонконга

Главная » Последние новости » Новости мира » "Отойдите от края пропасти": Китай предупредил Великобританию о вмешательстве в дела Гонконга
 
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Китай сказал Британии прекратить «вмешательство», и что его предложение о резидентстве «будет иметь неприятные последствия».

Китай в среду попросил Британию «отойти от края пропасти» и «прекратить вмешиваться» в дела Китая. Это произошло после того, как премьер-министр Борис Джонсон заявил, что предложит 3 миллионам граждан Гонконга право жить в Великобритании., информирует enovosty.com/news.

Джонсон ранее сказал, что у него не будет «другого выбора», кроме как предложить британские визы миллионам жителей Гонконга, если Китай будет настаивать на принятии законодательства о национальной безопасности, которое, как опасаются критики, уничтожит свободы в полуавтономном регионе.

В статье в газете The Times of London, премьер Британии заявил, что данный закон «значительно разрушит» автономию Гонконга, который обладает судебной и политической независимостью от материкового Китая.

Он сказал, что если Китай примет этот закон, то Британия предложит 12-месячную продленную визу всем гражданам Гонконга, имеющим право ходатайствовать о выдаче британского национального заграничного паспорта — около 3 миллионов человек. Это значительно больше, чем предложение правительства Соединенного Королевства на прошлой неделе о том, что оно распространит визовые права на около 350000 держателей паспортов.

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«Сегодня около 350 000 человек имеют паспорта британских граждан (за рубежом), и еще 2,5 миллиона человек могут претендовать на них. В настоящее время эти паспорта позволяют безвизовый доступ на срок до шести месяцев», — сказал Джонсон.

«Если Китай введет закон о национальной безопасности, британское правительство изменит свои иммиграционные правила и разрешит любому владельцу этих паспортов из Гонконга въезжать в Великобританию на возобновляемый период 12 месяцев и получать дальнейшие иммиграционные права, включая право на работу».

Он сказал, что этот шаг станет «одним из самых больших изменений в нашей визовой системе в истории», добавив, что «если это окажется необходимым, Великобритания предпримет этот шаг и предпримет его добровольно».

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Китай нанёс ответный удар, сказав Джонсону, что его вмешательство будет иметь «обратную реакцию»

«Мы советуем Великобритании отступить от края пропасти, отказаться от их менталитета времен холодной войны и колониального мышления, а также признать и уважать тот факт, что Гонконг вернулся в Китай», — заявил на брифинге представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, согласно Agence France-Presse.

Чжао добавил, что Лондон должен «немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая, или это определенно будет иметь неприятные последствия».

Представитель Джонсона ответил: «Как заявил премьер-министр, Британия не хочет ничего, кроме того, чтобы Гонконг добился успеха в рамках «одной страны, двух систем».

«Если Китай будет придерживаться этого законодательства о безопасности, это будет напрямую противоречить его обязательствам по совместной декларации, юридически обязывающему договору, зарегистрированному в Организации Объединенных Наций».

«У Британии тогда не будет иного выбора, кроме как поддерживать наши глубокие исторические и дружеские связи с народом Гонконга».

Великобритания попросила других близких союзников — Австралию, Канаду, США и Новую Зеландию рассмотреть вопрос о предоставлении места жительства гражданам Гонконга в случае их бегства.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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