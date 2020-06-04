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«Немцы покончили с этим президентом»: представители европейской безопасности ошеломлены тем, как Трамп обращается с протестующими

Главная » Последние новости » Новости мира » «Немцы покончили с этим президентом»: представители европейской безопасности ошеломлены тем, как Трамп обращается с протестующими
 
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Они опасаются, что президент США не является союзником европейской демократии.

Сотрудники разведки и правоохранительных органов из числа союзников Америки в Европе и на Ближнем Востоке сказали Инсайдеру, что они потрясены грубой тактикой и риторикой, используемой полицией США в целом и президентом в частности, для подавления демонстраций против злоупотреблений со стороны полиции в отношении афроамериканцев, информирует enovosty.com/news.

«Было ужасно наблюдать, как Соединенные Штаты переходят к той же полицейской тактике и риторике, против которых мы вместе выступаем в качестве союзников на Ближнем Востоке и в Восточной Европе», — заявил сотрудник военной разведки НАТО на Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане.

Некоторые европейские чиновники начали открыто поддерживать сторону протестующих.

«Мирные протесты, которые мы видим в США понятны и более чем законны. Я надеюсь, что эти мирные протесты не перерастут в насилие, и даже более того, я надеюсь, что они будут иметь значение в Соединенных Штатах», — заявил 2 июня журналистам министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

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За восемь дней яростных протестов по поводу смертей чернокожих американцев от рук полиции демонстранты по всей стране заблокировали крупные города, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Миннеаполис и Вашингтон, округ Колумбия. Государственные и местные чиновники, столкнувшиеся с этими вспышками, также столкнулись с широко распространенными случаями грабежей и порчи имущества. Подавляющее большинство протестов были мирными.

Но выступление Трампа в понедельник и вторник — когда он ругал чиновников местных органов власти за «слабость», угрожал использовать действующие вооруженные силы, чтобы остановить внутренние беспорядки — оставила партнеров Америки разочарованными и шокированными.

«Трамп ответил на протесты почти так же, как наши оппоненты»

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«Посмотрите на критические вопросы, с которыми сталкивается альянс НАТО: сдерживание все более воинственной и агрессивной России, уменьшение угрозы терроризма как в Европе, так и на Ближнем Востоке, и противостояние Китаю из-за его грубого подхода к Гонконгу», — сказал чиновник.

«В каждой из этих критических областей Трамп реагировал на протесты почти так же, как наши оппоненты в каждой из этих областей: он отказывается брать на себя ответственность и обвиняет внешних агитаторов, он угрожает физической силой против прессы, он требует более жестких репрессий против протестующих от местных чиновников и использует контекст национализма и религии в церковных трюках, чтобы выглядеть как диктатор», — сказал чиновник.

Другой высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов одного из членов Европейского союза заявил, что наглядные изображения мирных американских протестующих и СМИ, которые неоднократно подвергались нападениям со стороны полиции и сил безопасности в течение последней недели, вынудили Европу официально противостоять страху, который скрывался за отношениями между США и ЕС в течение трех лет: президент США не является союзником европейской демократии.

«Публично все будут настолько хороши, насколько смогут, но при напряженной внутренней ситуации из-за COVID-19, мало кто заинтересован в том, чтобы использовать отношения между США и ЕС как козырь в наши дни», — сказал представитель правоохранительных органов.

«Немцы открыто покончили с этим президентом. Вот почему канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения Трампа посетить встречу G-7 в Белом доме этой осенью».

«Меркель всегда избегала подобных крупных политических трюков, но на этот раз это было почти оскорбительно», — сказал высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. «Трамп действительно думает, что члены G-7 будут стоять с ним в Розовом саду Белого дома, когда он посылает силы безопасности к протестующим? У Европы достаточно собственных проблем. Она не даст повесить на себя вину за полную некомпетентность этой администрации».

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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