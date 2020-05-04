В Египте официально стартовал туристический сезон, отели готовы принять первых посетителей

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Власти Египта приняли решение открыть отели, пока только для внутренних туристов, прописав ряд обязательных правил и норм для отелей и посетителей с учетом пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Так, согласно распоряжению властей, отели до конца мая могут принимать жителей страны при наполненности отеля не более чем на 25%, а уже к следующему месяцу отели смогут быть заполнены туристами на 50%, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в отелях будут запрещены массовые мероприятия, а на территории отеля должен постоянно присутствовать врач. Также в обязательную процедуру для постояльцев отелей будут включено ежедневное измерение температуры тела.

Подобный шаг властей продиктован колоссальными убытками, которые несет отрасль в связи с отсутствием туристов в стране. Так ежемесячно туристическая отрасль Египта теряет порядка 1 млрд долларов.

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Когда стана откроет свои отели для иностранцев пока не известно.