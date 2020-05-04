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Трамп убежден, что в США уже к концу года будет вакцина от COVID -19

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп убежден, что в США уже к концу года будет вакцина от COVID -19
 
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Вакцина от коронавирусной инфекции ожидают в США уже в этом году, заявил Дональд Трамп во время прямого эфира на одном из американских телеканалов.

Трамп убежден, что в США уже к концу года будет вакцина от COVID -19

Президент США не просто выразил оптимизм относительно создания вакцины от коронавируса, он убежден, что уже к концу нынешнего года она будет у США, информирует enovosty.com/news.

Трамп отметил, что даже несмотря на то, что учёные не спешат анонсировать свои успехи в разработке вакцины от COVID -19, он, как президент, обладает информацией, которая дает ему право публично выразит уверенность и оптимизм относительно того, что американцы уже в ближайшей перспективе смогут обезопасить себя и свои семьи от коварного вируса.

В США, на сегодняшний день, уже одобрили и активно используют препарат, который сокращает время выздоровления от коронавируса на 31%. Ранее он использовался для лечения больных с лихорадкой Эбола.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 240

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