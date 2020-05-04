Китай активно модернизирует оборонные системы путем “информатизации” и “интеллектуализации”

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В исследовании Международного института стратегических исследований сообщается, что Китай усиливает военную модернизацию

Военная модернизация Китая ускорилась при председателе КНР Си Цзиньпине. Это является важной составляющей «Китайской мечты», сформулированной Си в 2013 году. В рамках этой стратегии Си Цзиньпин провел реформирование военной системы. Об этом сообщается в исследовании Международного института стратегических исследований, информирует enovosty.com/news.

Народно-освободительная армия (НОАК), которая модернизировала оборонные системы и усовершенствовала военную технику, к 2049 году должна сформировать военные силы «мирового уровня». В китайской военной документации часто встречаются три термина: механизация, информатизация и интеллектуализация.

Хотя пока в НОАК публично не представители определения этих концепций, они важны для понимания не только мотивов Китая в модернизации вооруженных сил, но и действий Китая в современных и будущих конфликтах.

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В октябре 2017 года Си выступил с речью на 19-м Конгрессе Коммунистической партии Китая, в которой он сообщил, что к 2020 году должен быть достигнут прогресс в механизации и «применении информационных технологий» в вооруженных силах. К 2035 году должна быть завершена «базовая модернизация национальной обороны и вооруженных сил», в частности «организационная структура и вооружение». А к 2049 году НОАК должна полностью трансформироваться в вооруженные силы «мирового уровня».