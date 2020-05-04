ЕС выделяет 1 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19

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Урсула фон дер Лейен сообщила, что ЕС выделяет 1 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен сообщила, что Европейский союз выделяет 1 миллиард евро на разработку вакцины для лечения коронавируса. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В свою очередь, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал к тому, чтобы любая разработанная вакцина была доступна жителям всех стран, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, будет сложной задачей.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео сказал, что знает, откуда начал распространяться COVID-19. Администрация президента США имеет доказательства того, что новый коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане.

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