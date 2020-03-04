Турция в ближайшее время развернет отечественные системы ПВО в Сирии

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция в ближайшее время развернет отечественные системы ПВО в Сирии Турция в ближайшее время развернет отечественные системы ПВО в Сирии

Закрыть Отправить

Турция не могла развернуть самолеты в сирийском воздушном пространстве из-за наличия у Сирии российских ADS, таких как Pantsir-S1 и S-300.

В ближайшее время Турция развернет свои ракетные системы противовоздушной обороны (ADS) HİSAR-A и ADS HİSAR-O в сирийской провинции Идлиб, заявил во вторник глава оборонной промышленности Исмаил Демир, информирует enovosty.com/news.

В настоящее время система противовоздушной обороны Korkut размещена и действует на земле, заявил Демир телекомпании CNN Türk, добавив, что развертывание семейства систем HİSAR добавит новый уровень возможностей ПВО Турции.

Турция не смогла развернуть самолеты в сирийском воздушном пространстве из-за наличия у Сирии российских ADS, таких как Pantsir-S1 и S-300. Возможно, это объясняет, почему Анкара заинтересована в развертывании HISAR-A и HISAR-O, которые завершили этап испытаний только в марте 2019 года.

Демир также подтвердил, что воздушные операции, проведенные с множеством вооруженных и безоружных беспилотников, разработанных внутри страны, и отечественных высокоточных боеприпасов, достигли «заметного успеха».

Читайте: «Слышу, слышу. Возвращаюсь»: силы Башара Асада боятся турецких F-16, - Anadolu

Koral Electronic Warfare System

Разработанные в Турции системы радиоэлектронной борьбы, такие как система электронной поддержки Koral (ES) и система электронной атаки (EA), также активно работают на местах, оказывая постоянную помощь в операциях с беспилотниками.

Недавний подрыв системы Pantsir-S1 сирийской армии турецким беспилотником ANKA в Идлибе был приписан системе Koral EW, которая позволила ANKA занять огневую позицию ближнего радиуса действия и уничтожить ADS российского производства.

Система Koral установлена ​​на военных транспортных средствах и работает в широком диапазоне частот.

По состоянию на утро понедельника Турция «обезвредила» в общей сложности 2557 военнослужащих сирийского режима, также уничтожив 135 танков, 40 бронемашин, 45 пушек, 44 реактивных снаряда, 12 противотанковых, 29 зенитных орудий, один беспилотник, восемь вертолетов и девять складов боеприпасов, говорится в сообщении. Сирийская сторона не подтвердила потери.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что ведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о поставках Турции систем «Патриот» после того, как Анкара запросила их в условиях повышенной военной напряженности в Идлибе.

Источник: Defenseworld