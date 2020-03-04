МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста из-за коронавируса

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Кристалина Георгиева сообщила, что из-за коронавируса рост мировой экономики замедлится

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что из-за стремительного распространения коронавируса рост мировой экономики замедлится, информирует enovosty.com/news.

В январе МВФ оценил мировой экономический рост в 2019г. на уровне 2,9%. а рост экономики в 2020г. на уровне 3,3%. Позднее в МВФ сообщили, что ухудшающаяся ситуация с коронавирусом ухудшает макроэкономические прогнозы, а последний прогноз МВФ может ухудшить предыдущее плановое значение на 0,1%.

«В настоящее время трудно предсказать продолжительность эпидемии коронавируса. Однако уровень эффективности мер по смягчению последствий эпидемии будет играть ключевую роль в определении экономического воздействия», — сказала Георгиева