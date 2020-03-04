Арктика больше не является крепостной стеной, — Пентагон

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В Пентагоне сообщили, что Арктика больше не является крепостной стеной, а океаны — защитными рвами. Теперь они являются плацдармом для установки нового вооружения

Пентагон нуждается в большом количестве ледоколов, стратегических портов и улучшенных коммуникациях, чтобы помешать России и Китаю осваивать новые морские пути в Арктике. Об этом сообщает Билл Герц в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Генерал ВВС Терренс Дж. О’Шонесси предупредил, что противники США рассматривают Арктику как военный плацдарм для ракетных и других установок.

«Угрозы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Канада, являются реальными и значительными. Арктика больше не является крепостной стеной, а наши океаны больше не являются защитными рвами. Теперь они являются плацдармом для установки нового вооружения», — сказал генерал О’Шонесси.

Генерал О’Шонесси рассказал, что Китай и Россия создают совместные проекты по освоению Арктики. Москва усиливает военный потенциал, в то время как Пекин преследует экономические выгоды. Китай объявил, что планирует создать «Полярный шелковый путь».

Деятельность обоих государств обуславливает необходимость развития тесного взаемосотрудничества между арктическими странами, в которые входят США, Канада, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия