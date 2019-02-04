В России треть продуктов не соответствует ГОСТам

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Треть российских продуктов, продающаяся в магазинах, не соответствует указанным на упаковке ГОСТам, а российские потребители покупают продукцию со сниженными качественными характеристиками и не могут быть уверены в информации, указанной на маркировке товара

Треть российских продуктов, продающаяся в магазинах, не соответствует указанным на упаковке ГОСТам, информирует enovosty.com/news.

В связи с тем, что в России ГОСТы не носят обязательный характер, а товаропроизводители могут выпускать продукцию по упрощенным Техническим условиям (ТУ), многие производители производят товар по внутренним стандартам, однако ставят маркировку «сделано по ГОСТ», что не соответствует законодательным нормам и вводит в заблуждение покупателей.

В результате проведенной проверки производителей сорта сыра “российский” было обнаружено, что из семи товаропроизводителей, которые указали соответствие стандартам ГОСТ, ни один из производителей данного сорта сыра не выполнил условия соответствия госстандарту. Аналогичная ситуация наблюдается и в производстве рыбных консервов.

Таким образом, российские потребители покупают продукцию со сниженными качественными характеристиками и не могут быть уверены в информации, указанной на маркировке товара.

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