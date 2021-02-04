В небо впервые поднялся самый тяжеловооруженный истребитель в мире (ФОТО)

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Совершил первый полет глубоко модернизированный F-15. Машина, получившая обозначение F-15EX, должна стать одним из самых совершенных истребителей четвертого поколения.

Несмотря на уверенную поступь истребителей пятого поколения, предыдущее нескоро уйдет с повестки дня. Лучшее тому подтверждение — первый полет F-15EX.

Корпорация Boeing начала испытания новой машины 2 февраля. Тесты прошли успешно. Специалисты проверили, в частности, авионику и программное обеспечение многоцелевого самолета, информирует enovosty.com/news.

«Сегодняшний успешный полет доказывает безопасность самолета и его готовность присоединиться к флоту истребителей нашей страны», — заявил Прат Кумар, вице-президент Boeing и руководитель программы F-15.

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Бортовое оборудование истребителя основано на «цифровой магистрали» и архитектуре Open Mission Systems (OMS). Концепция предполагает, что истребитель сможет выступать в качестве испытательной площадки для внедрения технологий будущего, что имеет большое значение для американских ВВС.

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Напомним, в июле 2020 года ВВС США выдали корпорации Boeing контракт на производство и поставку первых восьми истребителей F-15EX.

Последний на сегодня истребитель этого семейства — ударный F-15E — американские Военно-воздушные силы получили 15 лет назад. Согласно ранее представленной информации, всего ВВС могут получить около 200 новых истребителей.

Самолет рассматривают в качестве частичной замены для Boeing F-15C/D. Машина двухместная. Она имеет современную радиолокационную станцию Raytheon AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Отличительная особенность F-15EX — возможность нести очень большой арсенал вооружений. Машина может брать до 22 управляемых ракет класса «воздух — воздух», превосходя в этом отношении как другие истребители четвертого поколения, так и новейшие F-35, относящиеся к пятому поколению.

Напомним, в прошлом году совершил первый полет F-15QA, построенный для ВВС Катара. Кроме того, 2020-й ознаменовался началом летных испытаний истребителя F/A-18 Block III Super Hornet, предназначенного для ВМС США.

Некоторые обозреватели рассматривают возврат Пентагона к закупкам истребителей четвертого поколения как констатацию провала F-22 и F-35, однако такой подход, насколько можно судить, не верен.

Соединенные Штаты не отказываются от новых истребителей: достаточно сказать, что на сегодня закуплено более 600 F-35 разных версий. Поэтому модернизированные F-15 и F/A-18 правильнее всего рассматривать не в качестве альтернативы пятому поколению, а как дополнение к нему.

Источник: naked-science