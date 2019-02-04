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The Washington Times: Трамп оставляет «дверь открытой» для военного вмешательства США в Венесуэлу

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Трамп оставляет "дверь открытой" для военного вмешательства США в Венесуэлу
 
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На фоне усиливающихся протестов в Венесуэле и заявления экс-президента Николаса Мадуро о проведении досрочных выборов в Национальное собрание Дональд Трамп сообщил, что он не будет вести переговоры с Мадуро и оставляет «дверь открытой» для военного вмешательства США в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военное вмешательство США в Венесуэлу все еще возможно, — сообщает Лоурен Мерьер в The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп подчеркнул, что протесты против Николаса Мадуро во главе с лидером Национального собрания Хуаном Гуайдо, которого США и ряд других государств считают законным «временным президентом» страны, снова усилились.

В Каракасе и других городах Венесуэлы прошли новые массовые протесты, а на вооруженные силы Венесуэлы все больше оказывалось давление со стороны Мадуро.

Напомним, с целью попытки подорвать власть своего соперника Мадуро опубликовал план проведения досрочных выборов в Национальное собрание, что могло бы лишить Гуайдо его поста. Оппозиция быстро отреагировала и воспрепятствовала этому предложение.

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The Washington Times: Трамп оставляет «дверь открытой» для военного вмешательства США в Венесуэлу

Гуайдо не исключает возможности военного вмешательства США в Венесуэлу с целью регулирования конфликта. В то же время, в интервью «Аль-Джазире» 35-летний лидер оппозиции объяснил, что его партия «готова вести переговоры».

«Мы перепробовали все. Мы голосовали, воздерживались, объявляли голодовку, протестовали, а они не слышали нас», — сказал Гуайдо.

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«В этот исторический момент в нашей стране быть нейтральным означает быть на стороне режима, который обрекал сотни тысяч людей на страдания, голод, изгнание и даже смерть», — подчеркнул Гуайдо.

Аналитики отмечают, что прямые военные действия США в поддержку Хуано Гуайдо остаются маловероятными. В то же время, в беседе с Маргарет Бреннан из CBS Дональд Трамп сообщил, что не будет вести переговоры с Мадуро «потому, что в Венесуэле происходит так много действительно ужасных событий. К тому же, это была самая богатая страна из всех стран в той части мира».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 362

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